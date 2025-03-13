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Борис Барський дотепно припечатав зрадницю Евеліну Бльоданс

Анна Підгорна
13 березня 2025, 02:03
207
Барський прокоментував позицію колишньої колеги по "Маски-шоу".
Евеліна Бледанс, Борис Барський
Борис Барський висловився про позицію Евеліни Бледанс / колаж: Главред, фото: instagram.com/bledans, facebook.com/boris.barsky.31

Стисло:

  • Борис Барський вказав на місце зрадниці в комік-трупі "Маски"
  • Артист висловився про підтримку Бльоданс війни в Україні

Український актор, поет і учасник комік-трупи "Маски" Борис Барський відомий своєю дотепністю. В інтерв'ю для Oboz.ua він поставив на місце Евеліну Бльоданс, яка раніше знімалася в популярному українському гумористичному проєкті "Маски-шоу".

Барський зазначив, що Бльоданс ніколи не була постійним членом трупи (на відміну від Наталії Бузько - прим. редактора). Її запрошували для зйомок у перебільшено пікантних образах. Наприклад, медсестри в непристойно короткому халатику і з глибоким декольте.

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"Вона не працювала в нашому колективі на постійній основі, була запрошеною актрисою. У якихось серіях "Маски-шоу" знімалася, у якихось – ні. І все це тривало досить недовго. До речі, ви знаєте, що наш театр потрапив до Книги рекордів України щодо кількості роботи у єдиному складі? Але Евеліни там нема", - каже артист.

комік-трупа Маски
Комік-трупа Маски / imdb.com

Евеліна Бльоданс довгий час живе в країні-окупанті, підтримувала анексію Криму, а після 24 лютого 2022 року активно виступає за війну в Україні. Акторка-зрадниця, яка народилася в Криму та здобула першу популярність під час зйомок в Одесі, їздить до поранених окупантів із концертами, спілкується з пропагандистами та всіляко популяризує "русскій мір".

Про її позицію Борис Барський має не найвищу думку: "Чому підтримала російську агресію? Це в неї треба питати. Що я можу сказати про її ура-патріотизм? Вона повністю відповідає своєму прізвищу – от і все".

Бледанс тоді і зараз
Евеліна Бльоданс тоді (на зйомках Маски-шоу) і зараз / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/bledans

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Хто така Евеліна Бльоданс?

Евеліна Бльоданс - акторка кіно, театру та озвучки, ведуча. Популярність здобула завдяки зйомкам в українському гумористичному серіалі "Маски-Шоу" (1991-2005). Із січня 2023 року входить до санкційного списку РНБО - Бльоданс публічно заявляла, "що Крим ніколи не був українським".

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