Відкрила іншу сторінку: Олена Кравець розповіла про нову кар'єру

Короткий зміст:
- Олена Кравець розповіла, що розвиває нову навичку
- Артистка зізналася, що це може стати ще одним витком у її кар'єрі
З кінця дев'яностих українська акторка та комік Олена Кравець була невід'ємною частиною Студії Квартал-95. Під час повномасштабної війни артистка прийняла рішення покинути проєкт, і відправитися на пошуки нової кар'єри.
Кравець пробувала свої сили як ведуча ток-шоу ("Тихий вечір"), і також завела подкаст разом із донькою Марією, де обговорює різні питання із запрошеними гостями. В інтерв'ю для Тсн.ua Олена зізналася, що до всього цього вона нещодавно додала новий вид діяльності.
Зірка розповіла, що зараз активно працює над розвитком свого літературного таланту - записалася на письменницькі курси, які також виконують для неї функцію своєрідної терапії.
"Я пішла на письменницькі курси і потрошку пишу. Кожного тижня я маю видавати два тексти, і вони одночасно є вправами. Я тренуюсь писати в різних методах. Мені це подобається. До речі, це дуже терапевтично. Це одночасно і щоденник, і як будь-яка письмова, паперова робота", - каже Олена Кравець. Вона зізналася, що замислюється над випуском у майбутньому збірки новел власного авторства.
Є в житті Олени Кравець ще одна "кар'єра" - материнство, якому артистка приділяє багато уваги. У неї троє дітей: 22-річна Марія вже робить перші самостійні кроки назустріч дорослому життю, і їй Кравець, готова підставити плече підтримки, та 8-річні двійнята Іван і Катерина, які заряджають колишню зірку Кварталу енергією та безпосередністю.
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Хто така Олена Кравець?
Олена Юріївна Кравець - українська комедійна акторка. Учасниця команд Вищої ліги КВК "Запоріжжя-Кривий Ріг-Транзит" та "95-й квартал"; з 2005 по 2022 рік брала участь у телепередачі "Вечірній квартал". З грудня 2022 по кінець 2023 року —ведуча ток-шоу "Тихий вечір" на каналі "Дім".
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