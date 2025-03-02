Розлучення Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко: хто і коли подав до суду

Коротко:
- На початку 2025 року стали з'являтися чутки про розрив між Комаровим і Кучеренко
- Заява на розлучення, яка це підтверджує, з'явилася в судовому реєстрі
Шлюб українського мандрівника, журналіста і засновника проєкту Світ навиворіт Дмитра Комарова з ведучою і моделлю Олександрою Кучеренко став об'єктом пильної уваги в середині січня 2025 року - тоді в пресі почали з'являтися перші чутки про те, що пара більше не разом.
Зіркова сім'я це питання публічно не коментує, але Єдиний державний реєстр судових рішень свідчить про те, що Комаров і Кучеренко дійсно перебувають у процесі розлучення. Заяву до Подільського районного суду Києва подано першого січня 2025 року.
Позивачем у цій справі вказано Дмитра Комарова, відповідачем - Олександру Кучеренко. Предмет розгляду - розірвання шлюбу.
Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко перебували у шлюбі з травня 2019 року. Пропозицію руки і серця журналіст робив у небі - під час вертолітної прогулянки над Києвом. Пара вінчалася в православному храмі Єрусалима, а потім полетіла на Мальдіви - відзначати медовий місяць.
Перша зустріч Дмитра та Олександри сталася під час конкурсу "Міс Україна-2016" - він опинився серед журі, а вона боролася за корону (і перемогла). Між Кучеренко і Комаровим зав'язалося спілкування на ґрунті благодійних ініціатив дівчини, а пізніше - і романтичні стосунки, які пара тримала в найсуворішому секреті до весілля. Про те, що вони тепер не тільки пара, а й чоловік і дружина, Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко повідомили в червні 2019 року.
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Хто такий Дмитро Комаров?
Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.
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