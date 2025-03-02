Розлучення Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко: хто і коли подав до суду

Шлюб Комарова тривав трохи довше п'яти років.

https://glavred.net/starnews/razvod-dmitriya-komarova-i-aleksandry-kucherenko-kto-i-kogda-podal-v-sud-pervym-10643939.html Посилання скопійоване

Дмитро Комаров розлучення - Дмитро Комаров розлучається з Олександрою Кучеренко / колаж: Главред, фото: instagram.com/komarovmir

Коротко:

На початку 2025 року стали з'являтися чутки про розрив між Комаровим і Кучеренко

Заява на розлучення, яка це підтверджує, з'явилася в судовому реєстрі

Шлюб українського мандрівника, журналіста і засновника проєкту Світ навиворіт Дмитра Комарова з ведучою і моделлю Олександрою Кучеренко став об'єктом пильної уваги в середині січня 2025 року - тоді в пресі почали з'являтися перші чутки про те, що пара більше не разом.

Зіркова сім'я це питання публічно не коментує, але Єдиний державний реєстр судових рішень свідчить про те, що Комаров і Кучеренко дійсно перебувають у процесі розлучення. Заяву до Подільського районного суду Києва подано першого січня 2025 року.

відео дня

Позивачем у цій справі вказано Дмитра Комарова, відповідачем - Олександру Кучеренко. Предмет розгляду - розірвання шлюбу.

Дмитро Комаров розлучення - Дмитро Комаров розлучається з Олександрою Кучеренко / court.gov.ua

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко перебували у шлюбі з травня 2019 року. Пропозицію руки і серця журналіст робив у небі - під час вертолітної прогулянки над Києвом. Пара вінчалася в православному храмі Єрусалима, а потім полетіла на Мальдіви - відзначати медовий місяць.

Заручини Дмитра Комарова та Олександри Кучеренко відбулися під час вертолітної прогулянки / колаж: Главред, фото: instagram.com/komarovmir

Перша зустріч Дмитра та Олександри сталася під час конкурсу "Міс Україна-2016" - він опинився серед журі, а вона боролася за корону (і перемогла). Між Кучеренко і Комаровим зав'язалося спілкування на ґрунті благодійних ініціатив дівчини, а пізніше - і романтичні стосунки, які пара тримала в найсуворішому секреті до весілля. Про те, що вони тепер не тільки пара, а й чоловік і дружина, Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко повідомили в червні 2019 року.

Дмитро Комаров і Олександра Кучеренко були одружені з травня 2019 року / колаж: Главред, фото: instagram.com/komarovmir

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав думку третьої дружини українського шоумена Володимира Остапчука, журналістки Катерини Полтавської, про його невдалі шлюби і розлучення.

Також українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк вперше прокоментувала чутки про вагітність, які стали з'являтися після її заручин і відходу з великого проєкту.

Читайте також:

Хто такий Дмитро Комаров? Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред