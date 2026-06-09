"Такого чулувіка": Нікітюк звернулася до нареченого і розкрила його прізвисько

Ви дізнаєтеся:
- Дмитру Бабчуку виповнилося 30 років
- Як його привітала Леся Нікітюк
Відома українська ведуча Леся Нікітюк зворушливо привітала свого коханого Дмитра Бабчука з днем народження в Instagram. Військовослужбовець відсвяткував ювілей — йому виповнилося 30 років.
Нікітюк виклала в соцмережі фотографію свого обранця і у своїй жартівливій манері розповіла про його важливу дату.
"Ні, ну такого чулувіка гріх не привітати з днем народження", — написала Леся.
Також ведуча опублікувала ніжний знімок Бабчука з сином Оскаром з особистого архіву та розкрила миле прізвисько свого коханого.
"З днем народження, Розмальовкін", — побажала Нікітюк.
Сам Дмитро Бабчук у свій важливий день підкреслив, що віддав захисту Батьківщини третину свого життя. Військовослужбовець подякував родині за підтримку.
"Сьогодні мені виповнилося 30 років — 10 з яких присвячені військовій справі. Хочу сказати лише одне: служба і війна багато чого мене навчили. Оцінюючи пройдений шлях, можу з упевненістю сказати, що я ним задоволений. Хочу подякувати своїй родині, яка мене у всьому розуміє і підтримує, а також окремо висловити слова вдячності своїм друзям. Хочу, щоб кожен з нас дожив і побачив, чим же все це закінчиться", — написав наречений Лесі Нікітюк.
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Про персону: Леся Нікітюк
Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
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