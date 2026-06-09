"Такого чулувіка": Нікітюк звернулася до нареченого і розкрила його прізвисько

Ведуча привітала коханого з днем народження.

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Наречений Лесі Нікітюк — Дмитро Бабчук / колаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитро Бабчук, Леся Нікітюк

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Дмитру Бабчуку виповнилося 30 років

Як його привітала Леся Нікітюк

Відома українська ведуча Леся Нікітюк зворушливо привітала свого коханого Дмитра Бабчука з днем народження в Instagram. Військовослужбовець відсвяткував ювілей — йому виповнилося 30 років.

Нікітюк виклала в соцмережі фотографію свого обранця і у своїй жартівливій манері розповіла про його важливу дату.

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"Ні, ну такого чулувіка гріх не привітати з днем народження", — написала Леся.

Леся Нікітюк привітала нареченого / скрін з Instagram

Також ведуча опублікувала ніжний знімок Бабчука з сином Оскаром з особистого архіву та розкрила миле прізвисько свого коханого.

"З днем народження, Розмальовкін", — побажала Нікітюк.

Сам Дмитро Бабчук у свій важливий день підкреслив, що віддав захисту Батьківщини третину свого життя. Військовослужбовець подякував родині за підтримку.

Як Леся Нікітюк назвала Дмитра Бабчука / скрін з Instagram

"Сьогодні мені виповнилося 30 років — 10 з яких присвячені військовій справі. Хочу сказати лише одне: служба і війна багато чого мене навчили. Оцінюючи пройдений шлях, можу з упевненістю сказати, що я ним задоволений. Хочу подякувати своїй родині, яка мене у всьому розуміє і підтримує, а також окремо висловити слова вдячності своїм друзям. Хочу, щоб кожен з нас дожив і побачив, чим же все це закінчиться", — написав наречений Лесі Нікітюк.

Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

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Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк — українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі "Орел і Решка". Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Села пташка", "Пісня про крейсер "Москва", а також — разом зі Степаном Гігою — "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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