"Від таких треба тікати": дружина Ращука поклала край шлюбу після зрад

Вікторія Білан офіційно розлучилася з Володимиром Ращуком.

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Вікторія Білан розлучилася з чоловіком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Вікторія Білан, скріншот із відео

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Вікторія Білан і Володимир Ращук розлучилися

Як актриса прокоментувала розлучення

Відома актриса Вікторія Білан поставила крапку у стосунках з Володимиром Ращуком. Знаменитість повідомила в Instagram, що офіційно розлучилася з чоловіком, який зраджував їй під час вагітності.

За словами Білан, її колишній партнер і батько їхньої спільної дитини не з'явився на судове засідання. Незважаючи на це, актриса надала докази відсутності допомоги синові та відмовилася від терміну на примирення.

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Вікторія Білан - особисте життя / фото: instagram.com, Вікторія Білан

"Сьогодні я офіційно звільнилася. Потроху витягую з спини ножі, відмиваюся від брехні, зради та розчарування. На суд він не з'явився, тому що "в армії і не може прийти". Чергове брехливе клопотання і чергові виправдання", — заявила Вікторія.

Актриса підкреслила, що прийняла одне з найважливіших рішень у своєму житті, і закликала жінок, які опинилися в подібній ситуації, не терпіти, а обирати себе.

Володимир Ращук і Вікторія Білан / фото: instagram.com, Володимир Ращук

"Від таких треба не просто йти… тікати, без страху і без жалю. Бо найстрашніше — не самотність. Найстрашніше — жити поруч із людиною, яка тебе знецінює і знищує брехнею та боягузтвом", — написала Білан.

Вікторія Білан і Володимир Ращук — чому розлучилися

Популярна актриса Вікторія Білан-Ращук розкрила подробиці зради свого чоловіка — актора та військовослужбовця Володимира Ращука. Вікторія зізналася, що вони довго і безуспішно намагалися зачати дитину. Найболючішим ударом для неї стала звістка про те, що чоловік завів роман на стороні саме в той момент, коли вона робила останню спробу штучного запліднення.

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Про персону: Володимир Ращук Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987) - український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".

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