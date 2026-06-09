"Від таких треба тікати": дружина Ращука поклала край шлюбу після зрад

Ви дізнаєтеся:
- Вікторія Білан і Володимир Ращук розлучилися
- Як актриса прокоментувала розлучення
Відома актриса Вікторія Білан поставила крапку у стосунках з Володимиром Ращуком. Знаменитість повідомила в Instagram, що офіційно розлучилася з чоловіком, який зраджував їй під час вагітності.
За словами Білан, її колишній партнер і батько їхньої спільної дитини не з'явився на судове засідання. Незважаючи на це, актриса надала докази відсутності допомоги синові та відмовилася від терміну на примирення.
"Сьогодні я офіційно звільнилася. Потроху витягую з спини ножі, відмиваюся від брехні, зради та розчарування. На суд він не з'явився, тому що "в армії і не може прийти". Чергове брехливе клопотання і чергові виправдання", — заявила Вікторія.
Актриса підкреслила, що прийняла одне з найважливіших рішень у своєму житті, і закликала жінок, які опинилися в подібній ситуації, не терпіти, а обирати себе.
"Від таких треба не просто йти… тікати, без страху і без жалю. Бо найстрашніше — не самотність. Найстрашніше — жити поруч із людиною, яка тебе знецінює і знищує брехнею та боягузтвом", — написала Білан.
Вікторія Білан і Володимир Ращук — чому розлучилися
Популярна актриса Вікторія Білан-Ращук розкрила подробиці зради свого чоловіка — актора та військовослужбовця Володимира Ращука. Вікторія зізналася, що вони довго і безуспішно намагалися зачати дитину. Найболючішим ударом для неї стала звістка про те, що чоловік завів роман на стороні саме в той момент, коли вона робила останню спробу штучного запліднення.
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Про персону: Володимир Ращук
Ращук Володимир Анатолійович (нар. 11 жовтня 1987) - український театральний і кіноактор, спортсмен і військовослужбовець, командир 7-ї роти 3-го батальйону "Свобода" у складі Бригади швидкого реагування Нацгвардії України "Рубіж". Має звання "лейтенант", повідомляє "Вікіпедія".
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