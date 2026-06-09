"Ніяких подачок": Фреймут зробила рідкісне зізнання про стосунки

Ви дізнаєтеся:
- Що відбувається в особистому житті Олі Фреймут
- У яких стосунках вона з колишніми партнерами
Відома українська ведуча Оля Фреймут, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала з дітьми до Лондона, зважилася на відверті зізнання про своє особисте життя в Instagram. Знаменитість процитувала класика і розповіла про свої принципи спілкування з колишніми партнерами.
Фреймут розпочала свою промову з цитати знаменитого письменника Оскара Уайльда, який, на її думку, точно передав суть завершення любовних стосунків. Ведуча вважає, що рано чи пізно будь-яка романтична історія може добігти кінця.
"Цитата дня: "Коли чоловік колись любив жінку, він зробить для неї все що завгодно, окрім одного: продовжувати кохати її", — поділилася Оля.
Ведуча провела паралелі зі своїм особистим життям. Виявилося, що зірка не поспішає спалювати мости з колишніми партнерами і залишається з ними в хороших стосунках. Незважаючи на це, Оля не розраховує на будь-які бонуси через спільне минуле.
"Я згодна. Тому в мене хороші стосунки з усіма колишніми, бо я від них нічого не очікую, не розраховую на їхнє почуття і мені від них не потрібно ніяких подачок. Тому коли люди розлучаються, чоловік з цього почуття провини готовий віддати жінці все - маєтки, машини, останні райці, все, але не шматок свого серця", — вважає Фреймут.
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Про особу: Ольга Фреймут
Ольга Фреймут (справжнє ім'я при народженні — Ольга Михайлівна Коник, зараз — Локотко) — українська телеведуча, журналістка, письменниця та модель.
Прославилася як ведуча програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1". У 2018 році стала "Директором школи панянок" у реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".
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