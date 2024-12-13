"Страшна трагедія": Наталія Сумська повідомила про свою втрату

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- Наталія Сумська втратила близьку людину
- Актриса поділилася своїм болем
Українська відома актриса Наталія Сумська розповіла про те, кого вона втратила під час повномасштабного вторгнення країни-окупанта РФ в Україну.
В інтерв'ю Апострофу Сумська поділилася, що працівник театру Івана Франка, в якому вона працює, трагічно загинув, захищаючи Україну від окупантів.
Наталя зізналася, що досі важко переживає те, що трапилося.
"Дуже важко бачити, як знову і знову йдуть у небесне військо наші герої. Це страшна трагедія. Подвиги треба пам'ятати і вшановувати. У нас у театрі сила-силенна декорацій була зроблена під керівництвом нашого завідувача столярно-механічного цеху Віктора Красіна, який загинув. Ми його пам'ятаємо, як і інших людей, які загинули", - зазначила актриса.
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Хто така Наталя Сумська?
Наталя Сумська - українська акторка та телеведуча.
Провідна актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Народна артистка України (2000). Володарка кінопремії "Золота дзиґа" за роль ворожки Євдокії у фільмі "Чорний ворон" (2020). Триразова лауреатка театральної премії "Київська пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреатка Шевченківської премії (2008) та Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки (2009).
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