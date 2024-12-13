"Страшна трагедія": Наталія Сумська повідомила про свою втрату

Наталя Сумська не може мовчати про жахи під час війни.

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Наталя Сумська - де зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталя Сумська

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Наталія Сумська втратила близьку людину

Актриса поділилася своїм болем

Українська відома актриса Наталія Сумська розповіла про те, кого вона втратила під час повномасштабного вторгнення країни-окупанта РФ в Україну.

В інтерв'ю Апострофу Сумська поділилася, що працівник театру Івана Франка, в якому вона працює, трагічно загинув, захищаючи Україну від окупантів.

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Наталя зізналася, що досі важко переживає те, що трапилося.

"Дуже важко бачити, як знову і знову йдуть у небесне військо наші герої. Це страшна трагедія. Подвиги треба пам'ятати і вшановувати. У нас у театрі сила-силенна декорацій була зроблена під керівництвом нашого завідувача столярно-механічного цеху Віктора Красіна, який загинув. Ми його пам'ятаємо, як і інших людей, які загинули", - зазначила актриса.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця України Таїсія Повалій готує "масштабний", на її думку, російсько-український проект. Запроданка ніяк не заспокоїться і продовжує дивувати своїми абсурдними ідеями.

А також Тоня Матвієнко зізналася, що ніколи не роз'їжджалася зі своїм чоловіком Арсеном Мірзояном після сварок. Також Тоня розповіла, що в листопаді її шлюб з Арсеном був на межі розлучення.

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Хто така Наталя Сумська? Наталя Сумська - українська акторка та телеведуча. Провідна актриса Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Народна артистка України (2000). Володарка кінопремії "Золота дзиґа" за роль ворожки Євдокії у фільмі "Чорний ворон" (2020). Триразова лауреатка театральної премії "Київська пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреатка Шевченківської премії (2008) та Премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки (2009).

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