Страшна втрата: у РФ розповіли про біду путініста Газманова

Путініст Газманов втратив усі свої статки і тепер залишився ні з чим.

Олег Газманов втратив майже всі статки / колаж: Главред, фото: t.me/gazmanovOG

Коротко:

Скільки втратив Газманов

У що він вклався

Російський співак Олег Газманов, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, втратив космічну суму грошей.

Як пишуть російські пропагандисти, путініст погорів на бажанні заробити дуже багато і порівняно швидко. Газманов позбувся майже 600 млн рублів (близько 7 000 000 доларів). Співак вклався в сумнівний проект. Йому запропонували взяти участь в одному проекті. За словами Газманова, він спочатку відмовився, але потім повівся на великі відсотки.

відео дня

Глава проекту обіцяв вкласти всі заощадження сім'ї Олега Газманова в парк дитячих розваг. Проєкт бізнесмен збирався реалізувати в кількох містах США. Але не став цього робити і грошей не повернув.

Олег Газманов / https://www.instagram.com/oleggazmanov/

Пізніше пропагандисти взяли коментар в екстрасенса, яка повідомила, що в Газманова відбулося деяке спокутування. "Фінансова втрата не найстрашніша. І він розуміє, що його спокута була найбезболіснішою", - каже така собі Ніколь Кузнєцова.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, Ксенія Собчак розсекретила, чим займається і де перебуває син завзятого путініста Олега Газманова. Виявляється, Філіп живе в Монако і не збирається їздити з батьком на тимчасово окуповані Росією території України.

А також донька Олега Газманова вже встигла перекроїти собі обличчя. Підписники дівчини переконані, що вона не виходить із кабінетів пластичних хірургів, щоб поправити то одне, то інше.

