Страшна втрата: у РФ розповіли про біду путініста Газманова

Коротко:
- Скільки втратив Газманов
- У що він вклався
Російський співак Олег Газманов, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, втратив космічну суму грошей.
Як пишуть російські пропагандисти, путініст погорів на бажанні заробити дуже багато і порівняно швидко. Газманов позбувся майже 600 млн рублів (близько 7 000 000 доларів). Співак вклався в сумнівний проект. Йому запропонували взяти участь в одному проекті. За словами Газманова, він спочатку відмовився, але потім повівся на великі відсотки.
Глава проекту обіцяв вкласти всі заощадження сім'ї Олега Газманова в парк дитячих розваг. Проєкт бізнесмен збирався реалізувати в кількох містах США. Але не став цього робити і грошей не повернув.
Пізніше пропагандисти взяли коментар в екстрасенса, яка повідомила, що в Газманова відбулося деяке спокутування. "Фінансова втрата не найстрашніша. І він розуміє, що його спокута була найбезболіснішою", - каже така собі Ніколь Кузнєцова.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Зазначимо, Ксенія Собчак розсекретила, чим займається і де перебуває син завзятого путініста Олега Газманова. Виявляється, Філіп живе в Монако і не збирається їздити з батьком на тимчасово окуповані Росією території України.
А також донька Олега Газманова вже встигла перекроїти собі обличчя. Підписники дівчини переконані, що вона не виходить із кабінетів пластичних хірургів, щоб поправити то одне, то інше.
Вас може зацікавити:
- Лепс, Газманов, Любе: Spotify видалив сторінки з піснями артистів-путіністів
- "Смертельно небезпечно": путініст Газманов закотив істерику і попередив усю РФ про трагедію
- Син путініста Газманова відмовився від свого батька: брат озвірів
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред