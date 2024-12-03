Син путініста Газманова відмовився від свого батька: брат озвірів

Філіп Газманов більше не хоче носити прізвище українофоба і любителя війни Газманова.

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Олег Газманов, Філіп Газманов / колаж: Главред, фото: instagram.com/philgazmanov/

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Чому син Газманова змінив прізвище

Що сказав батько-українофоб

Філіп Газманов, старший син завзятого путініста і російського співака Олега Газманова відмовився від прізвища прийомного батька.

Як повідомляє російський пропагандистський ресурс Стархіт, хлопець узяв дівоче прізвище матері - тепер у всіх документах значиться, що він Муравйов.

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Сім'я путініста не стала коментувати Ніхто з сім'ї не поспішав давати коментарі щодо цього вчинку зіркового спадкоємця. Єдиним, хто висловився про ситуацію, був старший брат Філіпа.

Кровний син Газманова Родіон визвірився на запитання про вчинок брата. "Коли ви запитуєте про те, що хтось зробив, не в того, хто це зробив, - це нецікаво. Тобто, це може бути цікаво тільки обивателю, але при цьому абсолютно брудно і вульгарно. Навіщо ви цікавитеся думкою людини, яка може не знати про те, чому це сталося? Та навіть якщо я про це знаю, то не буду з вами ділитися. Є людина, яка цей вчинок зробила, вам потрібно їй поставити запитання, а не мені", - психанув він.

Путініст Газманов пізніше повідомив, що знає про вчинок сина і про те, що той не хоче бути пов'язаний із прізвищем "Газманов".

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Зазначимо, Главред раніше писав про те, що Ксенія Собчак розсекретила, чим займається і де перебуває син завзятого путініста Олега Газманова. Виявляється, Філіп живе в Монако і не збирається їздити з батьком на тимчасово окуповані Росією території України.

А також донька Олега Газманова вже встигла перекроїти собі обличчя. Підписники дівчини переконані, що вона не виходить із кабінетів пластичних хірургів, щоб поправити то одне, то інше.

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Хто такий Олег Газманов? Олег Газманов - російський співак-путініст. Підтримав анексію Криму 2014 року. У 2015 артиста блокували в Мережі за звинуваченням у мілітаризмі. Через підтримку вторгнення рф в Україну 5 березня 2022 року оголошений у міжнародний розшук; в Україні на нього завели кримінальну справу за посягання на територіальну цілісність України. З 6 жовтня 2022 року перебуває під санкціями всіх країн ЄС.

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