Стало відомо, коли Руслан Ханумак насправді втік до США - ЗМІ

Популярне видання в результаті розслідування з'ясувало, коли Ханумак перетинав кордон.

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Руслан Ханумак новини - коли Ханумак виїхав до США / колаж: Главред, фото: instagram.com/hanumak

Український актор і комік Руслан Ханумак, який раніше співпрацював зі Студією "Квартал 95", на початку липня 2024 року повідомив, що перебрався до США до сина з натяком, що повертатися в Україну він поки не планує. При цьому артист зазначив у соціальних мережах, що залишав країну на законних підставах.

Щоправда, згодом Ханумак цей пост видалив. Виїзд відомої особистості призовного віку під час повномасштабної війни викликав суспільний резонанс.

Видання Українська правда отримало подробиці таємної втечі гумориста за кордон. Так, спираючись на власні неназвані джерела, там з'ясували, коли Ханумак переїхав до США насправді.

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Виявилося, що про свою втечу Руслан Ханумак повідомив лише через два місяці - український кордон він перетинав у перших числах травня в пункті пропуску Вилок, що розташований на кордоні України та Угорщини.

Хто такий Руслан Ханумак? Руслан Ханумак - український актор, ведучий і комік. Учасник гумористичного проєкту "Ліга сміху". Співпрацював зі Студією "Квартал 95".

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