Співачку Lama затримала поліція у Львові перед концертом

Поліцейські провели з Наталією Дзеньків серйозну бесіду.

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Lama новини - співачка Лама розповіла про спілкування з поліцією / колаж: Главред, фото: instagram.com/lamaukraine

Українську співачку Lama (Наталія Дзеньків) затримали дорогою на благодійний концерт у Львові. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

Лама опублікувала фотографію з поліцейським і коротким підписом: "Затримана". Пізніше артистка розповіла, що сталося.

Так виявилося, що перед виступом до неї звернулися представники Національної поліції України з проханням підтримати їхню соціальну ініціативу щодо запобігання ДТП із пішоходами в нічний час. Дзеньків використала свій блог і популярність, щоб нагадати шанувальниками про важливість дотримання елементарних правил безпеки.

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"Бо відповідальність за життя лежить на кожному з нас і ми повинні його убезпечити!" - підкреслила Lama важливість поліцейської ініціативи.

Lama новини - співачка Лама розповіла про спілкування з поліцією / instagram.com/lamaukraine

Хто така Lama? Lama (справжнє ім'я - Наталія Дзеньків) - українська співачка, авторка пісень і засновниця однойменного поп-рок гурту (2005). Випустила три альбоми та дві збірки. Робила перерву в кар'єрі, але повернулася до активної творчості та виступів під час повномасштабної війни.

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