"Середнього віку, незграбний білий": Аффлек висміяв своє сумне обличчя на "Греммі"

Голлівудський оскароносний актор і режисер Бен Аффлек у новій рекламі для бренду закусочних-пончикових "Dunkin'" висміяв свій "сумний" вираз обличчя на минулорічній церемонії "Греммі". Таким рекламним відео поділилася його дружина Дженніфер Лопес в Instagram.
Ролик починається з того, що Аффлек переглядає фальшивий новинний репортаж, у якому зоряна пара зображена на церемонії вручення нагород у 2023 році з написом "Найнудніша людина у світі". На що актор каже собі тихим і похмурим голосом у стилі Бетмена (легендарного коміксного персонажа Аффлек грав у фільмах Зака Снайдера): "Ні. Стійкий. Завжди спостерігаю".
Потім Бен каже, що може стати стати попзіркою, перш ніж запитати: "Наскільки важко це може бути?". Потім бере в руку коробку пончиків, коли дзвонить музичному продюсеру, щоб сказати, що у нього є кілька "бітів".
"У мене навіть є така персона, як Дж. Ло. Або Б. Ло?", - розповів він продюсеру.
Потім камера знову показує актора, який сидить на своєму дивані на самоті перед телевізором.
"Вони сказали, що ти поганий. хлопець без ритму, і ти не вмієш співати по тональності. Ти не скоординований. Ти недалекий, середнього віку, незграбний білий", - каже він у відео.
Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у стосунках і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.
У середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.
Пізніше Лопес представила свою 14-річну доньку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) як гендерно нейтральну особистість.
У серпні позаминулого року пара офіційно одружилася.
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