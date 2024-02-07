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"Середнього віку, незграбний білий": Аффлек висміяв своє сумне обличчя на "Греммі"

Дмитро Відоменко
7 лютого 2024, 11:36
Відомий актор і режисер Бен Аффлек знявся в рекламі Dunkin. Актор висміяв меми про своє сумне обличчя на церемонії "Греммі".
Лопес, Аффлек
Аффлек висміяв свій "сумний" вираз обличчя на минулорічній церемонії "Греммі", куди він ходив разом із Лопес / колаж фото ua.depositphotos.com

Голлівудський оскароносний актор і режисер Бен Аффлек у новій рекламі для бренду закусочних-пончикових "Dunkin'" висміяв свій "сумний" вираз обличчя на минулорічній церемонії "Греммі". Таким рекламним відео поділилася його дружина Дженніфер Лопес в Instagram.

Ролик починається з того, що Аффлек переглядає фальшивий новинний репортаж, у якому зоряна пара зображена на церемонії вручення нагород у 2023 році з написом "Найнудніша людина у світі". На що актор каже собі тихим і похмурим голосом у стилі Бетмена (легендарного коміксного персонажа Аффлек грав у фільмах Зака Снайдера): "Ні. Стійкий. Завжди спостерігаю".

Потім Бен каже, що може стати стати попзіркою, перш ніж запитати: "Наскільки важко це може бути?". Потім бере в руку коробку пончиків, коли дзвонить музичному продюсеру, щоб сказати, що у нього є кілька "бітів".

відео дня

"У мене навіть є така персона, як Дж. Ло. Або Б. Ло?", - розповів він продюсеру.

Потім камера знову показує актора, який сидить на своєму дивані на самоті перед телевізором.

"Вони сказали, що ти поганий. хлопець без ритму, і ти не вмієш співати по тональності. Ти не скоординований. Ти недалекий, середнього віку, незграбний білий", - каже він у відео.

Нагадаємо, Аффлек і Лопес довго перебували у стосунках і навіть були заручені. Але на початку нульових справа до шлюбу так і не дійшла.

У середині минулого року вони знову почали зустрічатися. А офіційне возз'єднання відсвяткували великою фотосесією на яхті українського комерсанта Ріната Ахметова, яку той іноді здає в оренду.

Пізніше Лопес представила свою 14-річну доньку Марібель Муньїс (від шлюбу з Марком Ентоні) як гендерно нейтральну особистість.

У серпні позаминулого року пара офіційно одружилася.

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Дженніфер Лопес Бен Аффлек новини шоу бізнесу
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