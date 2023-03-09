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Спецслужби дісталася до російського коміка на Балі, який виступив проти війни в Україні

9 березня 2023, 16:28
Артиста "взяли" прямо перед концертом. Він обіцяє повернути гроші за квитки своїм глядачам.
Михайло Шац
Михайло Шац / Instagram

Прямо перед концертом в Індонезії, якісь спецслужби затримали російського коміка Михайла Шаца, який був визнаний в РФ іноземним агентом за висловлювання проти війни в Україні.

У зал з'явилися представники правоохоронних органів в рамках імміграційного рейду. Кажуть, 57-річному артисту загрожує депортація з країни, пише пропагандистський російський ресурс Стархіт.

Зазначимо, що артист відкрито виступає проти розв'язаної Росією війни проти України. Його недавній пост в річницю нападу Росії на Україну, в черговий раз підтвердив думку артиста. "За рік нічого не змінилося. Рівно це ж я говорив рік тому і повторю сьогодні. Вічна пам'ять невинно убієнним! Немає ніякого вибачення розв'язали цю безглузду бійню!"- написав він на своїй сторінці в Instagram.

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Артист не зміг провести запланований на Балі концерт. Деякі його шанувальники припустили, що артиста "взяли" не російські спецслужби, а місцеві, нібито за неправильне оформлення візи в Індонезії.

Нагадаємо, раніше комік Михайло Шац, який був визнаний в РФ іноземним агентом, на своїй сторінці в Instagram показав фото, на якому він і Алла Борисівна позують з актором Максимом Віторганом, коміком і музикантом Семеном Слєпаковим, Іллею Прусікіним і Софією Таюрською з групи Little Big, і Noize MC Іваном Алексєєвим.

"По-перше, це красиво. По-друге, несподівано, по - третє - приємно", - підписав фото із зустрічі з Пугачовою Шац.

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