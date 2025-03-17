"Збрехав я": Павло Зібров розкрив свою грандіозну брехню заради грошей

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- Павло Зібров дав нове інтерв'ю
- Співак розповів, як він хотів отримати високу пенсію
Український відомий співак Павло Зібров розповів, як він приховав свій справжній вік заради високої пенсії.
В інтерв'ю для ТСН артист зазначив, що він додав собі 10 років.
"Річ у тім, що я поміняв кілька років тому... Попросив, щоб... Там 10 років - вони неправильно... Коли мені потрібно було пенсію, я думав, що пенсія в мене буде висока - народний артист, ну це буде в мене $1 тис. як мінімум, а може, $2 тис. Але пенсія невелика. Тому я попросив, щоб 10 років мені накинули. Розумієте? Ну типу... Офіційно. Насправді мені на 10 років менше. І все", - сказав Павло Миколайович.
На що журналістка перепитала у співака, скільки ж йому років насправді.
"Вікіпедію подивіться, так? Там на 10 років збрехав я тоді. І у Вікіпедії, і всюди - що мені трошки за 60. А мені ще ні", - стверджує Зібров.
Виявляється, співак хотів мати хорошу пенсію, але вийшло не так, як він планував.
"57. Я хотів пенсію хорошу, мені пообіцяли, що в мене пенсія буде $2 тис. Думаю: "Дай накину ту десятку років". А пенсія не дуже велика, тому, думаю, треба прибрати ці 10 років і буде вже нормально. 57 років мені, і я щаслива людина", - розповів артист.
Також Павло поділився, що він вийшов на пенсію, як учасник бойових дій в Афганістані.
"Там у 55 років уже можна виходити на пенсію", - зазначив співак, але журналіст вважала таке висловлювання Зіброва жартом.
Дивіться відео інтерв'ю Зіброва:
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Хто такий Павло Зібров?
Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.
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