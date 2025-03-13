Дочка Ані Лорак проігнорувала весілля матері на Мальдівах - причина

З'явилися нові подробиці про весілля Ані Лорак.

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Ані Лорак - деталі весілля на Мальдівах / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ані Лорак

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Ані Лорак розповіла, хто був на її таємному весіллі

Співачка зазначила, що її донька Софія пропустила подію

Сьогодні, 13 березня, стало відомо, що зрадниця України Ані Лорак вийшла заміж за інструктора з йоги Ісаака Віджраку, який переїхав жити до співачки в РФ з Іспанії.

Як розповіла співачка пропагандистським росЗМІ, на таємному весіллі на Мальдівах не було її доньки - 13-річної Софії від Мурата Налчаджиоглу, адже вона зайнята навчанням.

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Хоча це дивно, адже відомо, що Софія вже деякий час перебуває в Туреччині зі своїм рідним батьком, а навчається вона, як відомо, в Росії.

Софія Налчаджиоглу проводить час із батьком / фото: скрін instagram.com/muratnalca/

Також Лорак уточнила, що весілля вони зіграли ще 14 лютого, але приховували це.

Зрадниця згадала, як проходило її перше весілля, на якому було 200 гостей, і тоді багато гостей раділи не за наречену, а за знаходження на статусному торжестві. Цього разу захід було організовано для сім'ї, а на самій церемонії були тільки Ані та Ісаак.

Весілля Ані Лорак і Мурата Налчаджиоглу / фото: скрін відео

"З нами були рідні. Нас приїхали підтримати мій брат і дочка Ісаака", - зізналася запроданка.

Як пройшло весілля Ані Лорак та Ісаака Віджраку / фото: росЗМІ

Ще Лорак і Віджраку розповіла, що, виявляється, розписалися вони ще минулого року в Іспанії.

"Ми розписалися у вересні, але вирішили залишити це в таємниці. Ми цієї події чекали все життя і тому ставилися до цього дуже трепетно", - зазначили молодята.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.

Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.

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Хто така Ані Лорак? Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.

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