Дочка Ані Лорак проігнорувала весілля матері на Мальдівах - причина

Коротко:
- Ані Лорак розповіла, хто був на її таємному весіллі
- Співачка зазначила, що її донька Софія пропустила подію
Сьогодні, 13 березня, стало відомо, що зрадниця України Ані Лорак вийшла заміж за інструктора з йоги Ісаака Віджраку, який переїхав жити до співачки в РФ з Іспанії.
Як розповіла співачка пропагандистським росЗМІ, на таємному весіллі на Мальдівах не було її доньки - 13-річної Софії від Мурата Налчаджиоглу, адже вона зайнята навчанням.
Хоча це дивно, адже відомо, що Софія вже деякий час перебуває в Туреччині зі своїм рідним батьком, а навчається вона, як відомо, в Росії.
Також Лорак уточнила, що весілля вони зіграли ще 14 лютого, але приховували це.
Зрадниця згадала, як проходило її перше весілля, на якому було 200 гостей, і тоді багато гостей раділи не за наречену, а за знаходження на статусному торжестві. Цього разу захід було організовано для сім'ї, а на самій церемонії були тільки Ані та Ісаак.
"З нами були рідні. Нас приїхали підтримати мій брат і дочка Ісаака", - зізналася запроданка.
Ще Лорак і Віджраку розповіла, що, виявляється, розписалися вони ще минулого року в Іспанії.
"Ми розписалися у вересні, але вирішили залишити це в таємниці. Ми цієї події чекали все життя і тому ставилися до цього дуже трепетно", - зазначили молодята.
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Ані Лорак - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Ісаак Віджраку розповів, що він відчуває до Ані Лорак. Він вважає, що "любити, по-справжньому любити - це зняти обладунки, заглушити сумніви і йти в невідомість із розпростертими обіймами". Також він почав філософствувати про хоробрість у стосунках.
Також раніше зрадниця Ані Лорак повідомила, що скоро вийде її нова пісня. Лорак часто критикують за мовчання про війну в Україні, зовнішній вигляд і роман з іспанцем Ісааком Віджраку, якого вважають альфонсом. Але цього разу під удар потрапила і творчість співачки.
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Хто така Ані Лорак?
Ані Лорак - народна артистка України, яка з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, стала на бік Росії і продовжує будувати там свою кар'єру, пояснюючи свою позицію "поза політикою". Лорак виховує доньку від турецького громадянина, а також зустрічається з інструктором йоги.
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