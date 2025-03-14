"Я повненький": Павло Зібров відверто заговорив про схуднення і пластику

Зібров зізнався, які б'юті-процедури робить, та чому побоюється худнути.

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Павло Зібров новини - співак розповів про схуднення і уколи краси / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

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Чому артист хоче, але боїться скинути зайві кіло

Українському співаку Павлу Зіброву влітку виповниться 67 років. А наступного року він відсвяткує 40-річчя своєї сценічної кар'єри, упродовж якої він гордо несе звання секс-символу української естради.

Цей образ Павло Миколайович зберігає і підтримує з величезною ретельністю. При цьому він не соромиться зізнатися - регулярно відвідує косметолога і робить уколи краси.

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"Пластичні операції – ні. Ін'єкції – так. Ін'єкції я роблю. Іноді раз на рік, раз у вісім місяців можна зробити "гусячі лапки". Ми просто вже розуміємо, що вже ж не хлопчик. Це ж прийшов на п'ять хвилин – все, це займає 5-10 хвилин. Якісь невеличкі складочки можна прибрати", - розповів нещодавно артист в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

Також співак зазначив, що був би радий скинути кілька кілограмів, які вважає зайвими. Але побоюється, що "попливе" обличчя. "У мене обличчя кругленьке, тому що я повненький. Я люблю поїсти. А якби я схуд, а я хочу схуднути… То тут обираєш: або ти стрункий Зібров на 10 кг менше і в тебе це все полізе, або кругленький і з животиком", - міркує Павло Зібров.

Павло Зібров новини - співак розповів про схуднення і уколи краси / Скриншот YouTube

До слова, за луки і зовнішність зіркового чоловіка відповідає Марина Зіброва - друга дружина співака. Пара разом із серпня 1994 року. У них є спільна донька Діана, яка також є піарницею Павла Зіброва.

Павло Зібров із дружиною Мариною / instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров із донькою Діаною / instagram.com/pavlo_zibrov

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Хто такий Павло Зібров? Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і більше 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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