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"Я повненький": Павло Зібров відверто заговорив про схуднення і пластику

Анна Підгорна
14 березня 2025, 21:33
44
Зібров зізнався, які б'юті-процедури робить, та чому побоюється худнути.
Павло Рибров
Павло Зібров новини - співак розповів про схуднення і уколи краси / колаж: Главред, фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Читайте більше:

  • Що Павло Зібров робив з обличчям
  • Чому артист хоче, але боїться скинути зайві кіло

Українському співаку Павлу Зіброву влітку виповниться 67 років. А наступного року він відсвяткує 40-річчя своєї сценічної кар'єри, упродовж якої він гордо несе звання секс-символу української естради.

Цей образ Павло Миколайович зберігає і підтримує з величезною ретельністю. При цьому він не соромиться зізнатися - регулярно відвідує косметолога і робить уколи краси.

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"Пластичні операції – ні. Ін'єкції – так. Ін'єкції я роблю. Іноді раз на рік, раз у вісім місяців можна зробити "гусячі лапки". Ми просто вже розуміємо, що вже ж не хлопчик. Це ж прийшов на п'ять хвилин – все, це займає 5-10 хвилин. Якісь невеличкі складочки можна прибрати", - розповів нещодавно артист в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці".

Також співак зазначив, що був би радий скинути кілька кілограмів, які вважає зайвими. Але побоюється, що "попливе" обличчя. "У мене обличчя кругленьке, тому що я повненький. Я люблю поїсти. А якби я схуд, а я хочу схуднути… То тут обираєш: або ти стрункий Зібров на 10 кг менше і в тебе це все полізе, або кругленький і з животиком", - міркує Павло Зібров.

Павло Рибров
Павло Зібров новини - співак розповів про схуднення і уколи краси / Скриншот YouTube

До слова, за луки і зовнішність зіркового чоловіка відповідає Марина Зіброва - друга дружина співака. Пара разом із серпня 1994 року. У них є спільна донька Діана, яка також є піарницею Павла Зіброва.

Павло Зібров із дружиною
Павло Зібров із дружиною Мариною / instagram.com/pavlo_zibrov
Павло Зібров із донькою
Павло Зібров із донькою Діаною / instagram.com/pavlo_zibrov

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Хто такий Павло Зібров?

Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і більше 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

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