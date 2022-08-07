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Софія Ротару повернулася в Україну і вперше відкрито висловилася з приводу війни

7 серпня 2022, 07:11

Співачку не впізнати - у свої 75 років вона виглядає неймовірно.

Софія Ротару
Софія Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Співачка Софія Ротару вперше відкрито висловилася з приводу війни Росії проти України. Співачка зізналася, що допомагає українським захисникам та їхнім родинам.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з Маршинців Чернівецької області, де вона народилася і виросла.

"Приїхала в місце сили! Тут я народилася, росла, пішла в школу. Тут я почала співати. Рідні Маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причетності до землі, відчувати зв'язок з тими, хто дав тобі життя, виховав і підтримував у твоїх починаннях. Я рідко пишу, але сьогодні є два приводу. Мій ювілей і дуже важливий день гуманітарної ініціативи, яку я підтримую з перших днів початку повномасштабної війни - "БОН БОКС", - зазначила співачка.

7 серпня співачка відзначає свій 75-й день народження, і вона закликала допомогти шанувальників, "де б вони не знаходилися і якою б мовою не говорили".

Софія Ротару
Софія Ротару / скріншот

"Сьогодні не час святкувати ювілей, сьогодні я молюся, щоб, як завжди, через кілька тижнів після мого Дня народження, ми святкували День Незалежності України! Щоб якомога швидше замість повітряних тривог в кожному будинку, в кожній родині, в кожному місті нашої прекрасної України звучали пісні про любов і мир! Ваша Софія Ротару", - написала Ротару.

Раніше українська телеведуча Наталія Мосейчук обурилася мовчанням Софії Ротару про війну в Україні. Також її дратує, що через високий статус артистки, всі закривають на це очі.

Крім того, після невдалої спроби незаконно перетнути український кордон під час війни, онук Ротару натякнув, що вже не в країні - Анатолій запостив фото з Франції.

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