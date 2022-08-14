"Софія Михайлівна вже бабця": український продюсер Володимир Бебешко розповів, чим займається Ротару

Володимир Бебешко розповів, чим займається Софія Ротару зараз / facebook.com/bebesko, instagram.com/sofiarotaru.official

Український звукорежисер і музичний продюсер Володимир Бебешко хоч і не любить хизуватися своїми досягненнями, але здійснив величезний вплив на розвиток українського шоу-бізнесу.

Серед незліченної кількості зірок, з якими він співпрацював, виявилася і Софія Ротару, з якою він записував один з альбомів музичної легенди.

Нещодавно Бебешко взяв участь у шоу Культурна Оборона, де в прямому ефірі давав інтерв'ю українським стендап-комікам. Знаючи про творче минуле, яке об'єднувало Ротару і продюсера, у Бебешка запитали, чи знає він, чим зараз займається співачка.

Він дав на це питання максимально ухильну і дипломатичну відповідь: спершу поправив інтерв'юерів, які назвали її просто по імені і прізвищу, потім - заговорив про пенсію.

"Софія Михайлівна Ротару, перепрошую. Вона вже бабця. Я записував з нею альбом цілий. Зараз вона на пенсії, напевно. А пенсія у неї... Там така пенсія! Вам би таку пенсію, ви би тут не сиділи і не парилися", - віджартувався Бебешко.

До слова, Володимир Бебешко молодший за Софію Ротару всього на 9 років - у вересні йому виповниться 66. І себе дідом він аж ніяк не вважає.

Нагадаємо, співачка Софія Ротару вперше відкрито висловилася з приводу війни Росії проти України. Артистка зізналася, що допомагає українським захисникам та їхнім родинам.

Крім того, після невдалої спроби незаконно перетнути український кордон під час війни, онук Ротару натякнув, що вже не в країні - Анатолій запостив фото з Франції.

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