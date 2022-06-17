Як зараз виглядає зірка 90-х - 73-річний співак Левко Дурко

У День Народження артиста рідкісним знімком поділився його молодший брат
Український співак Левко Дурко (Леонтій Бебешко) сьогодні відзначає День народження. Шоумену і Заслуженому артисту України виповнилося 73 роки.
Про це повідомляє український продюсер, звукорежисер і молодший брат артиста Володимир Бебешко на своїй сторінці в Facebook. Він опублікував свіже фото Леонтія Володимировича.
На знімку виконавець відомих пісень "Їду в Югославію","Ноу, ноу проблем" і "Моя бабця" позує в бордовій футболці з жовто-синім зображенням України, і таких же шортах. В руках Дурко тримає повітряну кульку і пляшку міцного алкоголю.
"Левко-Дурко 73! То мало чи багато?" - підписав знімок Володимир Бебешко.
У коментарях шанувальники творчості іменитих братів запевняють - для такої культової, як Левко Дурко, особистості 73 роки - тільки початок. Також артисту бажають довгая літа і міцного здоров'я.
Наприкінці лютого Левко Дурко розповів про своє життя поза сценою в шоу ЖВЛ:
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