Як зараз виглядає зірка 90-х - 73-річний співак Левко Дурко

Левко Дурко - як виглядає зараз зірка 90-х / facebook.com/bebesko

Український співак Левко Дурко (Леонтій Бебешко) сьогодні відзначає День народження. Шоумену і Заслуженому артисту України виповнилося 73 роки.

Про це повідомляє український продюсер, звукорежисер і молодший брат артиста Володимир Бебешко на своїй сторінці в Facebook. Він опублікував свіже фото Леонтія Володимировича.

На знімку виконавець відомих пісень "Їду в Югославію","Ноу, ноу проблем" і "Моя бабця" позує в бордовій футболці з жовто-синім зображенням України, і таких же шортах. В руках Дурко тримає повітряну кульку і пляшку міцного алкоголю.

"Левко-Дурко 73! То мало чи багато?" - підписав знімок Володимир Бебешко.

У коментарях шанувальники творчості іменитих братів запевняють - для такої культової, як Левко Дурко, особистості 73 роки - тільки початок. Також артисту бажають довгая літа і міцного здоров'я.

Левко Дурко - як виглядає зараз зірка 90-х / facebook.com/bebesko

Наприкінці лютого Левко Дурко розповів про своє життя поза сценою в шоу ЖВЛ:

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Раніше Оля Полякова розкрила правду про зникнення Олега Винника, якому останнім часом активно приписують втечу з України під час війни.

Також популярний гуморист Євген Кошовий розповів свою позицію щодо того, чи збирається він йти на фронт у складі ВСУ.

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