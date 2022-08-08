Пропагандисти РФ дошкуляли Ротару в її 75-й день народження: син співачки розповів деталі

Софія Ротару з сином / instagram.com/ruslan_yevdokymenko/

Син співачки Софії Ротару розповів, що свої 75 років зірка зустріла з поганим настроєм через війну в Україні.

Руслан Євдокименко, присутній на святкуванні ювілею матері, в телефонній розмові з пропагандистами "КП" поділився, що сьомого серпня за столом звучали тости "за мир".

Син виконавиці не дуже охоче відповідав на питання Московського видання.

"Самопочуття більш-менш. Настрій поганий, тому що Ви знаєте, що у нас. Тут більше ніяких коментарів", - сказав Руслан Євдокименко.

На питання, чи надсилають свої привітання відомій співачці друзі і колеги з Москви, син артистки відповів: "Я не питав звідки. З усього світу їй телефонують. Москву я не виділяв би. Друзі дзвонять, друзів має по всьому світу".

Пропагандист поцікавився, чи відповідає Софія Михайлівна на дзвінки, на що отримав схвальну відповідь, однак на питання, чи хоче вона розмовляти з російськими псевдожурналістами, почув – "ні".

Після цього Руслан Євдокименко розкрив, що ювілей співачка зустріла в сімейному колі, а за столом звучали тости "за мир". Далі він обірвав діалог.

Нагадаємо, співачка Софія Ротару вперше відкрито висловилася з приводу війни Росії проти України. Співачка зізналася, що допомагає українським захисникам та їхнім родинам.

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