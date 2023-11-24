П'яна ДТП Остапа Ступки: суд виніс вирок

24 листопада Голосіївський райсуд столиці визнав винним актора Остапа Ступку у справі про ДТП у нетверезому стані та позбавив водійських прав.

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Адвокати Ступки вже заявили, що планують подавати апеляцію на рішення суду / колаж Главред, фото УНІАН і Суспільне

Голосіївський райсуд столиці України визнав винним відомого актора Остапа Ступку у справі про автомобільну аварію, яку тут влаштував у нетверезому стані. Про це повідомляє портал "Суспільне".

Суд призначив артисту покарання у вигляді обмеження волі на 3 роки і позбавив права керування транспортними засобами на 8 років. Також з нього стягнуть близько 10 тисяч гривень, які пішли на експертизи.

Тобто, згідно з українським законодавством протягом трьох років Ступка зобов'язаний з'являтися в спеціальні виправні установи для виконання суспільно-корисних робіт.

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Адвокати Ступки вже заявили, що планують подавати апеляцію.

Що відомо про ДТП за участю Остапа Ступки

Аварія сталася ввечері 4 квітня в Голосіївському районі Києва. Авто Остапа Ступки зачепило легковик, в якій перебував чоловік 1984 року народження. Потерпілий отримав травми. Винуватця аварії затримали і помістили в слідчий ізолятор.

6 квітня в Шевченківському суді акторові обрали запобіжний захід. Він повинен був перебувати під нічним домашнім арештом до 5 червня включно.

У червні Шевченківський райсуд продовжив ступці нічний домашній арешт до 5 липня в рамках досудового розслідування.

У липні розслідування обставин квітневого ДТП завершилося. Звинувачення щодо Остапа Ступки були направлені в Голосіївський райсуд Києва.

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