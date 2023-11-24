Прокурор вимагає реально посадити Ступку за ґрати на три роки

Прийняте судом обмеження волі - це не умовний термін.

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Остап Ступка братиме участь у громадських роботах / Колаж: Главред, фото: suspilne.media, Facebook / Остапа Ступки

Київська міська прокуратура не задоволена рішенням Голосіївського райсуду Києва, який покарав українського актора Остапа Ступку, присудивши йому 3 роки обмеження волі.

Тепер прокурори готують апеляцію у справі про ДТП у нетверезому стані.

Про це в коментарі hromadske повідомила прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

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"Прокурор у дебатах просив 3 роки реального позбавлення волі. Суд застосував 69 статтю ККУ і засудив до трьох років обмеження волі. Відтак, прокурор планує оскаржити це рішення, готує апеляційну скаргу. Будемо оскаржувати", - підкреслила Максимець.

Водночас, вона додала, що прийняте судом обмеження волі — це не умовний термін.

Адвокат Ступки зазначав, що актор не опиниться за гратами, але буде зобов'язаний протягом 3 років з'являтися в спеціальні установи для виконання суспільно корисних робіт. У той же час, у Київській міській прокуратурі кажуть, що у вироку суду про це мова не йде — є покарання у вигляді обмеження волі і місце, де він повинен його відбувати.

"До рішення Апеляційного суду поки не можна говорити, що саме таке покарання він понесе, тому що ми будемо оскаржувати", — резюмувала прокуратура.

Нагадаємо, 24 листопада Голосіївський райсуд столиці визнав винним актора Остапа Ступку у справі про ДТП у нетверезому стані і позбавив водійських прав.

Аварія сталася ввечері 4 квітня в Голосіївському районі Києва. Авто Остапа Ступки зачепило легковик, в якому перебував чоловік 1984 року народження. Потерпілий отримав травми. Винуватця аварії затримали і помістили в слідчий ізолятор.

6 квітня в Шевченківському суді акторові обрали запобіжний захід. Він повинен був перебувати під нічним домашнім арештом до 5 червня включно.

У червні Шевченківський райсуд продовжив ступці нічний домашній арешт до 5 липня в рамках досудового розслідування.

У липні розслідування обставин квітневого ДТП завершилося. Звинувачення щодо Остапа Ступки були направлені в Голосіївський райсуд Києва.

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