Слава Дьомін поінтригував фанатів словами у відповідь на чутки про роман із Ксенією Мішиною

Відомий український радіоведучий і шоумен Слава Дьомін зізнався, чи були в нього романтичні стосунки з популярною актрисою Ксенією Мішиною.

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Ксенії Мішиній і Славі Дьоміну довго приписували роман / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Український радіоведучий і шоумен Слава Дьомін зізнався в інтерв'ю "РБК-Україна", чи крутив він роман із популярною актрисою (і колишньою учасницею реаліті-шоу "Холостячка") Ксенією Мішиною.

За словами Дьоміна, його і артистку вже нічого не пов'язує. На запитання про те, чи перебуває він у стосунках із ким-небудь зараз, шоумен відповідати не став.

"З приводу нинішніх стосунків я поки не готовий про це говорити", - сказав Дьомін.

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Минулого року Ксенія і Слава кілька разів викладали спільні фото і відео, в яких вони гуляли і відвідували кафе разом із синами від минулих шлюбів - Платоном і Владом.

По-новому чутки спалахнули після того, як Дьомін виклав загадковий пост із філософськими роздумами про розставання.

Сама ж Мішина із сарказмом порадила ЗМІ робити свої матеріали цікавішими.

Хто такий Слава Дьомін Слава Дьомін - український телеведучий, шоумен, автор власного шоу на YouTube "Слава+", де до нього в гості заходять відомі українські особистості. Шоумен був одружений з Ксенією Міщенко. Пара провела у шлюбі 13 років і розірвала стосунки 2021 року. Але офіційно розлучення вони не оформили. Ведучий зізнався, що їм ліньки йти до РАЦСу та заповнювати документи. Слава та Ксенія, як вони самі зазначили, залишилися друзями та виховують спільного сина. Слава Дьомін народився у Львові й у нього було важке дитинство. Його мати била ведучого за будь-яку провину, а тепер він змушений платити їй аліменти.

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