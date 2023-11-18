Телеведуча Наталія Островська стала мамою і показала фото малюка

Островська поділилася свіжим фото на своїй сторінці в Instagram.

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Наталія Островська народила дівчинку / Колаж Главред, фото Instagram / nataliostrovska

Журналістка 1+1 і ведуча "Єдиного марафону новин" Наталія Островська вперше стала мамою.

Радісною новиною телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.

'Наш Всесвіт', - підписала своє фото знаменитість.

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Також вона виклала маленьку ручку з биркою. На ній вказана вага і зріст маленької українки, а також те, що народилася дівчинка.

Сама телеведуча написала, що дуже вдячна команді лікарів, які зробили все, щоб день пологів хотілося повторити.

Наталія Островська вперше стала мамою / скріншот Instagram / nataliostrovska

Нагадаємо, раніше дружина Іраклі Макацарія Ліза Чичуа відкрила завісу таємниці і показала, як зараз виглядає їхній первісток. Молода мама показала улюблене місце їхнього сина-дитячу гойдалку, в якій той любить відпочивати.

Раніше також Тимур та Інна Мірошниченко усиновили дворічного хлопчика, якого назвали Марселем. Батьки охоче діляться подробицями з життя сім'ї, в якій з'явився такий особливий дитина.

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