Телеведуча Наталія Островська стала мамою і показала фото малюка

Журналістка 1+1 і ведуча "Єдиного марафону новин" Наталія Островська вперше стала мамою.
Радісною новиною телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram.
'Наш Всесвіт', - підписала своє фото знаменитість.
Також вона виклала маленьку ручку з биркою. На ній вказана вага і зріст маленької українки, а також те, що народилася дівчинка.
Сама телеведуча написала, що дуже вдячна команді лікарів, які зробили все, щоб день пологів хотілося повторити.
Нагадаємо, раніше дружина Іраклі Макацарія Ліза Чичуа відкрила завісу таємниці і показала, як зараз виглядає їхній первісток. Молода мама показала улюблене місце їхнього сина-дитячу гойдалку, в якій той любить відпочивати.
Раніше також Тимур та Інна Мірошниченко усиновили дворічного хлопчика, якого назвали Марселем. Батьки охоче діляться подробицями з життя сім'ї, в якій з'явився такий особливий дитина.
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