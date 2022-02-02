Помер відомий актор із серіалу Рабиня Ізаура

Помер актор з серіалу Рабиня Ізаура / Фото: instagram.com/isaacbardavidoficial

Пішов з життя відомий бразильський актор Ісаак Бардавід, який прославився завдяки ролі Франциско в серіалі Рабиня Ізаура, повідомляє портал g1.

Артист помер через проблеми з легенями. Бардавіду було 90 років.

Крім того, у нього була вкрай низька швидкість оксигенації.

Бардавід знімався у кіно 50 років. Також він озвучував фільми. Серед найбільш відомих картин з його участю Георгій Побєдоносець, Покровителька, Шипи і Троянди, Велика засідка, Червоний сувій, Абсолютно Незрівнянна, Шоколад з перцем і Новий Геркулес. Востаннє він зіграв у мильній опері Тюремники.

Раніше Главред писав про те, що 2 лютого 2022 року на 91 році життя померла Моніка Вітті - зірка італійського кіно, за популярністю і народної любові поступається хіба що Софі Лорен.

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Смерть настала в результаті ускладнень через хворобу Альцгеймера від якої артистка страждала останні 20 років.

Нагадаємо також про те, що здійснила самогубство 30-річна Міс США Челсі Кірст.

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