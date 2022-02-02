Померла ікона італійського кіно, акторка Моніка Вітті

Життя артистки забрала багаторічна хвороба.
2 лютого 2022 року на 91 році життя померла Моніка Вітті - зірка італійського кіно, яка за популярністю і народною любов'ю поступається хіба що Софі Лорен.
Смерть настала в результаті ускладнень через хворобу Альцгеймера від якої артистка страждала останні 20 років.
Про смерть італійської ікони розповів у соціальних мережах віце-прем'єр Італії Вальтер Вельтроні на прохання чоловіка актриси, режисера Роберто Руссо: "Роберто Руссо, партнер Моніки Вітті всі ці роки, просить мене повідомити, що її більше немає. Я роблю це з болем, любов'ю, жалем".
Світову популярність італійській діві принесли ролі у фільмах режисера Мікеланджело Антоніоні, з яким її пов'язував багаторічний роман - Пригода, Ніч та затемнення. Ці кінострічки зробили Моніку Вітті культовою фігурою в світі італійського кінематографа.
У 1989 році акторка покинула кіно, та продовжила час від часу працювати в театрі і телебаченні. Згодом вона зовсім залишила кар'єру, пов'язану зі світом кіно, через прогресуючу хворобу.
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Раніше вчинила самогубство 30-річна Міс США Челсі Кірст.
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