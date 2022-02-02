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Померла ікона італійського кіно, акторка Моніка Вітті

2 февраля 2022, 18:25

Життя артистки забрала багаторічна хвороба.

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Моніка Вітті (3 листопада 1931 - 2 лютого 2022) / gettyimages.com

2 лютого 2022 року на 91 році життя померла Моніка Вітті - зірка італійського кіно, яка за популярністю і народною любов'ю поступається хіба що Софі Лорен.

Смерть настала в результаті ускладнень через хворобу Альцгеймера від якої артистка страждала останні 20 років.

Про смерть італійської ікони розповів у соціальних мережах віце-прем'єр Італії Вальтер Вельтроні на прохання чоловіка актриси, режисера Роберто Руссо: "Роберто Руссо, партнер Моніки Вітті всі ці роки, просить мене повідомити, що її більше немає. Я роблю це з болем, любов'ю, жалем".

Світову популярність італійській діві принесли ролі у фільмах режисера Мікеланджело Антоніоні, з яким її пов'язував багаторічний роман - Пригода, Ніч та затемнення. Ці кінострічки зробили Моніку Вітті культовою фігурою в світі італійського кінематографа.

У 1989 році акторка покинула кіно, та продовжила час від часу працювати в театрі і телебаченні. Згодом вона зовсім залишила кар'єру, пов'язану зі світом кіно, через прогресуючу хворобу.

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