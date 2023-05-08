Скандал закінчено: на Євробачення до Ліверпуля приїхав несподіваний гість з України

Напередодні Євробачення, яке проходить в Ліверпулі від імені України, розгорівся скандал навколо співачки Руслани.
Переможницю міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2004 року не запросили на захід. Скандал тривав кілька днів, але організатори вирішили виправитися.
Співачка все-таки візьме участь в шоу, хоч і не наживо.
На офіційному сайті музичного заходу eurovision.tv з'явилася інформація, що фанати конкурсу побачать Руслану в гранд-фіналі Євробачення-2023. У прямому ефірі покажуть спеціальне відео з вокалісткою, записане заздалегідь у Києві.
Крім того, 8 травня Руслана поділилася в Instagram фото, де вона знаходиться в Ліверпулі.
Як виявилося, українській знаменитості довірили "особливу місію" - символічно з'єднати Київ і Ліверпуль. Слоган конкурсу цього року відображає характер 67-го пісенного конкурсу та демонструє партнерство між Великою Британією та Україною.
Дивіться відео, коли виступатиме Руслана в Ліверпулі.
"Перша переможниця від України на Євробаченні символічно з'єднає Київ і Ліверпуль, її поява буде відображати тему "Об'єднані музикою", – пишуть на сайті пісенного конкурсу.
Прогнози букмекерів - хто стане переможцем Євробачення-2023
Після перших репетицій на сцені Євробачення в Ліверпулі прогнози букмекерів змінилися. Так, Україна займає 4 місце. У списку найбільш ймовірних претендентів на перемогу Україну обійшли Франція, Фінляндія та Швеція.
Дивіться відео про те, як Україна тріумфально вигравала Євробачення.
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