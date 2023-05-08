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Скандал закінчено: на Євробачення до Ліверпуля приїхав несподіваний гість з України

Марія Тупік
8 травня 2023, 23:51 оновлено 9 травня, 00:02
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Українській знаменитості довірили "особливу місію" - символічно з'єднати Київ і Ліверпуль.
Руслана Лижичко
Руслана Лижичко / Колаж Главред, фото instagram / ruslana.lyzhychko

Напередодні Євробачення, яке проходить в Ліверпулі від імені України, розгорівся скандал навколо співачки Руслани.

Переможницю міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2004 року не запросили на захід. Скандал тривав кілька днів, але організатори вирішили виправитися.

Співачка все-таки візьме участь в шоу, хоч і не наживо.

відео дня

На офіційному сайті музичного заходу eurovision.tv з'явилася інформація, що фанати конкурсу побачать Руслану в гранд-фіналі Євробачення-2023. У прямому ефірі покажуть спеціальне відео з вокалісткою, записане заздалегідь у Києві.

Руслана
Руслана / instagram / ruslana.lyzhychko

Крім того, 8 травня Руслана поділилася в Instagram фото, де вона знаходиться в Ліверпулі.

Як виявилося, українській знаменитості довірили "особливу місію" - символічно з'єднати Київ і Ліверпуль. Слоган конкурсу цього року відображає характер 67-го пісенного конкурсу та демонструє партнерство між Великою Британією та Україною.

Дивіться відео, коли виступатиме Руслана в Ліверпулі.

"Перша переможниця від України на Євробаченні символічно з'єднає Київ і Ліверпуль, її поява буде відображати тему "Об'єднані музикою", – пишуть на сайті пісенного конкурсу.

Прогнози букмекерів - хто стане переможцем Євробачення-2023

Після перших репетицій на сцені Євробачення в Ліверпулі прогнози букмекерів змінилися. Так, Україна займає 4 місце. У списку найбільш ймовірних претендентів на перемогу Україну обійшли Франція, Фінляндія та Швеція.

Дивіться відео про те, як Україна тріумфально вигравала Євробачення.

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