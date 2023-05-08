Євробачення 2023: де дивитися перший півфінал онлайн 9 травня

Пісенний конкурс Євробачення-2023 стартує о 22:00 за київським часом 9 травня.

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Євробачення 2023 перший півфінал онлайн / Колаж Главред, фото eurovision.ua

У Ліверпулі 9 травня пройде перший півфінал найпопулярнішого музичного конкурсу Євробачення-2023.

У минулому році Україна, завдяки групі Kalush Orchestra з піснею Stefania, завоювала перше місце. За правилами конкурсу, цього року Євробачення мало пройти в Україні, але Росія влаштувала повномасштабну війну.

Однак група TVORCHI, яка представляє Україну в цьому році виступить відразу у фіналі конкурсу.

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Де і о котрій дивитися перший півфінал Євробачення 2023

Пісенний конкурс Євробачення-2023 стартує о 22:00 за київським часом.

Онлайн Євробачення перший півфінал можна подивитися на:

офіційному Facebook-профілі Євробачення;

сайт Громадське Культура;

сайт Громадське Євробачення;

YouTube-канал Євробачення України;

YouTube-канал пісенного конкурсу.

Коли голосує Україна на Євробаченні 2023

Україна зможе голосувати тільки в другому півфіналі пісенного шоу, який відбудеться в четвер, 11 травня.

Євробачення - коли голосує Україна / eurovision.ua

У першому півфіналі, який відбудеться 9 травня, голосуватимуть Франція, Італія та Німеччина (країни засновники, які автоматично потрапляють у фінал), а також глядачі з країн-учасниць.

Євробачення 2023 / eurovision.ua

Хто виступить у першому півфіналі

Норвегія - Alessandra-Queen Of Kings

Мальта - The Busker-Dance (Our Own Party)

Сербія - Luke Black-Samo Mi Se Spava

Латвія - Sudden Lights-Aijā

Португалія - Mimicat-Ai Coraçao

Ірландія - Wild Youth-We Are One

Хорватія - Let 3-Mama ŠČ!

Швейцарія - Remo Forrer-Watergun

Ізраїль - Noa Kirel-Unicorn

Молдова - Pasha Parfeni-Soarele si Luna

Швеція - Loreen-Tattoo

Азербайджан - TuralTuranX-Tell Me More

Чехія - Vesna-My Sister's Crown

Нідерланди - Mia Nicolai & Dion Cooper-Burning Daylight

Фінляндія -Käärijä-Cha Cha Cha

Прогнози букмекеров - хто стане переможцем Євробачення-2023

Після перших репетицій на сцені Євробачення в Ліверпулі прогнози букмекерів змінилися. Так, Україна займає 4 місце. У списку найбільш ймовірних претендентів на перемогу Україну обійшли Франція, Фінляндія та Швеція.

Дивіться відео про те, як Україна тріумфально вигравала Євробачення.

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