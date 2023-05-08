Євробачення 2023: де дивитися перший півфінал онлайн 9 травня

У Ліверпулі 9 травня пройде перший півфінал найпопулярнішого музичного конкурсу Євробачення-2023.
У минулому році Україна, завдяки групі Kalush Orchestra з піснею Stefania, завоювала перше місце. За правилами конкурсу, цього року Євробачення мало пройти в Україні, але Росія влаштувала повномасштабну війну.
Однак група TVORCHI, яка представляє Україну в цьому році виступить відразу у фіналі конкурсу.
Де і о котрій дивитися перший півфінал Євробачення 2023
Пісенний конкурс Євробачення-2023 стартує о 22:00 за київським часом.
Онлайн Євробачення перший півфінал можна подивитися на:
- офіційному Facebook-профілі Євробачення;
- сайт Громадське Культура;
- сайт Громадське Євробачення;
- YouTube-канал Євробачення України;
- YouTube-канал пісенного конкурсу.
Коли голосує Україна на Євробаченні 2023
Україна зможе голосувати тільки в другому півфіналі пісенного шоу, який відбудеться в четвер, 11 травня.
У першому півфіналі, який відбудеться 9 травня, голосуватимуть Франція, Італія та Німеччина (країни засновники, які автоматично потрапляють у фінал), а також глядачі з країн-учасниць.
Хто виступить у першому півфіналі
- Норвегія - Alessandra-Queen Of Kings
- Мальта - The Busker-Dance (Our Own Party)
- Сербія - Luke Black-Samo Mi Se Spava
- Латвія - Sudden Lights-Aijā
- Португалія - Mimicat-Ai Coraçao
- Ірландія - Wild Youth-We Are One
- Хорватія - Let 3-Mama ŠČ!
- Швейцарія - Remo Forrer-Watergun
- Ізраїль - Noa Kirel-Unicorn
- Молдова - Pasha Parfeni-Soarele si Luna
- Швеція - Loreen-Tattoo
- Азербайджан - TuralTuranX-Tell Me More
- Чехія - Vesna-My Sister's Crown
- Нідерланди - Mia Nicolai & Dion Cooper-Burning Daylight
- Фінляндія -Käärijä-Cha Cha Cha
Прогнози букмекеров - хто стане переможцем Євробачення-2023
Після перших репетицій на сцені Євробачення в Ліверпулі прогнози букмекерів змінилися. Так, Україна займає 4 місце. У списку найбільш ймовірних претендентів на перемогу Україну обійшли Франція, Фінляндія та Швеція.
Дивіться відео про те, як Україна тріумфально вигравала Євробачення.
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