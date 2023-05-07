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Дивитися Євробачення 2023 онлайн: ставки букмекерів, коли виступить Україна і новий скандал

Марія Тупік
7 травня 2023, 17:02 оновлено 7 травня, 17:19
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Де дивитися пісенний конкурс Євробачення онлайн і хто може стати переможцем, читайте в матеріалі Главреда.
Євробачення-2023-де дивитися
Євробачення-2023 - де дивитися / Колаж Главред, фото: instagram / eurovision

Євробачення 2023 стартує вже сьогодні, 7 травня. У Ліверпулі відбудеться відкриття Міжнародного пісенного конкурсу. Вперше в історії конкурс пройде не в країні-переможці.

У 2022 році на Євробаченні в Турині переміг український гурт Kalush Orchestra. За правилами, конкурс Євробачення мав відбутися в Україні, але через війну Росії місце проведення змінили на Велику Британію.

Нинішнє гасло Євробачення-2023 - United by music - "Об'єднані музикою".

відео дня

Відкриття Євробачення-2023 в Ліверпулі дивитися онлайн

На арені M&S Bank Arena в Ліверпулі пройде Євробачення-2023. Арена вміщує 11 тисяч глядачів, а король Чарльз III і королева-консорт Камілла вже побували на арені і відкрили сцену конкурсу.

Дивіться відео, як відкривали сцену Євробачення-2023

Євробачення-2023 - дивитися онлайн

  • Перший півфінал Євробачення пройде 9 травня 2023. Дивитися онлайн перший півфінал Євробачення-2023 можна на офіційному сайті конкурсу в Youtube.
  • Другий півфінал Євробачення відбудеться 11 травня 2023 року. Дивитися онлайн другий півфінал конкурсу Євробачення-2023 можна на офіційному сайті конкурсу в Youtube.
  • Фінал Євробачення дивитися можна 13 травня 2023 року.

Хто виступить у першому та другому півфіналі Євробачення-2023

Євробачення-2023 - хто виступить у першому та другому півфіналі
Євробачення-2023 - хто виступить у першому та другому півфіналі / instagram/eurovision

У першому півфіналі Євробачення-2023 9 травня виступлять 15 країн.

У другому півфіналі пісенного конкурсу 11 травня на сцену вийдуть представники 16 країн.

Перший півфінал Євробачення 2023 - порядок виступу

  1. Норвегія - Alessandra - Queen Of Kings;
  2. Мальта - The Busker - Dance (Our Own Party);
  3. Сербія - Luke Black - Samo Mi Se Spava;
  4. Латвія - Sudden Lights - Aijā;
  5. Португалія - Mimicat - Ai Coraçao;
  6. Ірландія - Wild Youth-We Are One;
  7. Хорватія - Let 3 - Mama ŠČ!;
  8. Швейцарія - Remo Forrer - Watergun;
  9. Ізраїль - Noa Kirel - Unicorn;
  10. Молдова - Pasha Parfeni - Soarele si Luna;
  11. Швеція - Loreen - Tattoo;
  12. Азербайджан - TuralTuranX - Tell Me More;
  13. Чехія - Vesna - My Sister's Crown;
  14. Нідерланди - Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight;
  15. Фінляндія - Käärijä - Cha Cha Cha.

Другий півфінал Євробачення-2023 - порядок виступу

  1. Данія - Reiley - Breaking My Heart;
  2. Вірменія - Brunette - Future Lover;
  3. Румунія - Theodor Andrei - D. G. T. (Off and On);
  4. Естонія - Alika - Bridges;
  5. Бельгія - Gustaph - Because Of You;
  6. Кіпр - Andrew Lambrou - Break A Broken Heart;
  7. Ісландія - Diljá - Power;
  8. Греція - Victor Vernicos - What They Say;
  9. Польща - Blanka - Solo;
  10. Словенія - Joker Out - Carpe Diem;
  11. Грузія - Iru - Echo;
  12. Сан-Марино - Piqued Jacks - Like An Animal;
  13. Австрія - Teya&Salena - Who The Hell Is Edgar?;
  14. Албанія - Albina&Familja Kelmendi - Duje;
  15. Литва - Monika Linkyte - Stay;
  16. Австралія - Voyager - Promise.

Коли виступить Україна на Євробаченні-2023

Україна на Євробаченні-2023 представить гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel.

За правилами конкурсу, країна-переможець минулорічного Євробачення автоматично потрапляє у фінал.

Так, Україна виступатиме у фіналі конкурсу Євробачення-2023. TVORCHI вийдуть на сцену Євробачення 13 травня вже під 19 номером.

Прогнози букмекером - хто стане переможцем Євробачення-2023

Після перших репетицій на сцені Євробачення в Ліверпулі прогнози букмекерів змінилися. Так, Україна займає 4 місце. У списку найбільш ймовірних претендентів на перемогу Україну обійшли Франція, Фінляндія та Швеція.

Букмекери назвали переможця Євробачення-2023
Букмекери назвали переможця Євробачення-2023 / скріншот

Хто виступить у фіналі Євробачення-2023 від України

У гранд-фіналі Євробачення 13 травня ми зможемо побачити на сцені Ліверпуля - Джамалу, Тіну Кароль, Вєрку Сердючку, гурти GO-A і Kalush Orchestra.

Де дивитися Євробачення-2023 онлайн

Півфінал і фінал Євробачення-2023 можна дивитися на каналі Суспільне.Культура.

Онлайн подивитися конкурс можна буде на YouTube Євробачення Україна, сайті eurovision.ua, а також на всіх цифрових платформах Суспільного.

Між організаторами Євробачення-2023 і співачкою Русланою стався скандал

Євробачення не обійшлося без скандалу. У списку артистів, які виступатимуть на Євробаченні-2023 не виявилося співачки Руслани, яка з піснею "Wild Dances" принесла Україні першу в історії перемогу на в 2004 році.

"Мене запитують, чи буду я стояти на сцені "Євробачення", яке проходитиме від імені України, і відбудеться в Ліверпулі. Я цього не знаю. Станом на сьогодні я не маю жодної пропозиції чи офіційного запрошення від організаторів конкурсу. На головній сцені "Євробачення" мій виступ не заплановано ні в фіналі, ні в півфіналах", — розповіла Руслана.

Пізніше стало відомо, що переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижчико виступить у фіналі пісенного конкурсу. Про це заявив режисер і креативний директор конкурсу Герман Ненов.

Організатори конкурсу прийняли рішення все ж дати можливість Руслані виступити у фіналі. Вона заспіває наживо з Києва.

Дивіться відео, яка ведуча Євробачення-2023 Юлія Саніна поділилася секретами з Ліверпуля.

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