Дивитися Євробачення 2023 онлайн: ставки букмекерів, коли виступить Україна і новий скандал

Євробачення 2023 стартує вже сьогодні, 7 травня. У Ліверпулі відбудеться відкриття Міжнародного пісенного конкурсу. Вперше в історії конкурс пройде не в країні-переможці.
У 2022 році на Євробаченні в Турині переміг український гурт Kalush Orchestra. За правилами, конкурс Євробачення мав відбутися в Україні, але через війну Росії місце проведення змінили на Велику Британію.
Нинішнє гасло Євробачення-2023 - United by music - "Об'єднані музикою".
Відкриття Євробачення-2023 в Ліверпулі дивитися онлайн
На арені M&S Bank Arena в Ліверпулі пройде Євробачення-2023. Арена вміщує 11 тисяч глядачів, а король Чарльз III і королева-консорт Камілла вже побували на арені і відкрили сцену конкурсу.
Дивіться відео, як відкривали сцену Євробачення-2023
Євробачення-2023 - дивитися онлайн
- Перший півфінал Євробачення пройде 9 травня 2023. Дивитися онлайн перший півфінал Євробачення-2023 можна на офіційному сайті конкурсу в Youtube.
- Другий півфінал Євробачення відбудеться 11 травня 2023 року. Дивитися онлайн другий півфінал конкурсу Євробачення-2023 можна на офіційному сайті конкурсу в Youtube.
- Фінал Євробачення дивитися можна 13 травня 2023 року.
Хто виступить у першому та другому півфіналі Євробачення-2023
У першому півфіналі Євробачення-2023 9 травня виступлять 15 країн.
У другому півфіналі пісенного конкурсу 11 травня на сцену вийдуть представники 16 країн.
Перший півфінал Євробачення 2023 - порядок виступу
- Норвегія - Alessandra - Queen Of Kings;
- Мальта - The Busker - Dance (Our Own Party);
- Сербія - Luke Black - Samo Mi Se Spava;
- Латвія - Sudden Lights - Aijā;
- Португалія - Mimicat - Ai Coraçao;
- Ірландія - Wild Youth-We Are One;
- Хорватія - Let 3 - Mama ŠČ!;
- Швейцарія - Remo Forrer - Watergun;
- Ізраїль - Noa Kirel - Unicorn;
- Молдова - Pasha Parfeni - Soarele si Luna;
- Швеція - Loreen - Tattoo;
- Азербайджан - TuralTuranX - Tell Me More;
- Чехія - Vesna - My Sister's Crown;
- Нідерланди - Mia Nicolai & Dion Cooper - Burning Daylight;
- Фінляндія - Käärijä - Cha Cha Cha.
Другий півфінал Євробачення-2023 - порядок виступу
- Данія - Reiley - Breaking My Heart;
- Вірменія - Brunette - Future Lover;
- Румунія - Theodor Andrei - D. G. T. (Off and On);
- Естонія - Alika - Bridges;
- Бельгія - Gustaph - Because Of You;
- Кіпр - Andrew Lambrou - Break A Broken Heart;
- Ісландія - Diljá - Power;
- Греція - Victor Vernicos - What They Say;
- Польща - Blanka - Solo;
- Словенія - Joker Out - Carpe Diem;
- Грузія - Iru - Echo;
- Сан-Марино - Piqued Jacks - Like An Animal;
- Австрія - Teya&Salena - Who The Hell Is Edgar?;
- Албанія - Albina&Familja Kelmendi - Duje;
- Литва - Monika Linkyte - Stay;
- Австралія - Voyager - Promise.
Коли виступить Україна на Євробаченні-2023
Україна на Євробаченні-2023 представить гурт TVORCHI з піснею Heart Of Steel.
За правилами конкурсу, країна-переможець минулорічного Євробачення автоматично потрапляє у фінал.
Так, Україна виступатиме у фіналі конкурсу Євробачення-2023. TVORCHI вийдуть на сцену Євробачення 13 травня вже під 19 номером.
Прогнози букмекером - хто стане переможцем Євробачення-2023
Після перших репетицій на сцені Євробачення в Ліверпулі прогнози букмекерів змінилися. Так, Україна займає 4 місце. У списку найбільш ймовірних претендентів на перемогу Україну обійшли Франція, Фінляндія та Швеція.
Хто виступить у фіналі Євробачення-2023 від України
У гранд-фіналі Євробачення 13 травня ми зможемо побачити на сцені Ліверпуля - Джамалу, Тіну Кароль, Вєрку Сердючку, гурти GO-A і Kalush Orchestra.
Де дивитися Євробачення-2023 онлайн
Півфінал і фінал Євробачення-2023 можна дивитися на каналі Суспільне.Культура.
Онлайн подивитися конкурс можна буде на YouTube Євробачення Україна, сайті eurovision.ua, а також на всіх цифрових платформах Суспільного.
Між організаторами Євробачення-2023 і співачкою Русланою стався скандал
Євробачення не обійшлося без скандалу. У списку артистів, які виступатимуть на Євробаченні-2023 не виявилося співачки Руслани, яка з піснею "Wild Dances" принесла Україні першу в історії перемогу на в 2004 році.
"Мене запитують, чи буду я стояти на сцені "Євробачення", яке проходитиме від імені України, і відбудеться в Ліверпулі. Я цього не знаю. Станом на сьогодні я не маю жодної пропозиції чи офіційного запрошення від організаторів конкурсу. На головній сцені "Євробачення" мій виступ не заплановано ні в фіналі, ні в півфіналах", — розповіла Руслана.
Пізніше стало відомо, що переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижчико виступить у фіналі пісенного конкурсу. Про це заявив режисер і креативний директор конкурсу Герман Ненов.
Організатори конкурсу прийняли рішення все ж дати можливість Руслані виступити у фіналі. Вона заспіває наживо з Києва.
Дивіться відео, яка ведуча Євробачення-2023 Юлія Саніна поділилася секретами з Ліверпуля.
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