Скандал на Євробаченні-2023: Руслана все-таки виступить у фіналі конкурсу

Українська співачка і переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижчико виступить у фіналі пісенного конкурсу. Така новина з'явилася після гучного скандалу з відсутністю запрошення співачки для виступу на Євробаченні-2023. Про це заявив режисер і креативний директор конкурсу Герман Ненов, повідомляє Унісон.
Варто відзначити, що нещодавно Руслана особисто висловила своє обурення через подібне, адже для виступу на сцені Євробачення-2023 були запрошені навіть ті українські зірки, які раніше не брали участь в конкурсі. Вона звернулася до своїх шанувальників з питанням - чекати запрошення чи відмовитися від виступу в разі надходження такої пропозиції.
Організатори конкурсу прийняли рішення все ж дати можливість Руслані виступити у фіналі. Вона заспіває наживо з Києва.
Таким чином, на Євробаченні-2023 з'являться всі українські артисти, які перемагали в пісенному конкурсі.
Євробачення-2023
67-й Міжнародний пісенний конкурс Євробачення пройде 9 і 11 травня у Великобританії (Ліверпуль) на арені m&s Bank Arena. 13 травня відбудеться грандіозний фінал.
Варто відзначити, що Євробачення повинно було пройти в Україні, після перемоги на торішньому конкурсі українського фолк-хоп-колективу Kalush, однак через війну проведення конкурсу в нашій країні стало неможливим.
Нещодавно букмекери різко змінили ставки для України. Коли стало відомо, що TVORCHI представлять Україну, букмекери підняли нашу країну на 1 місце. Але за кілька днів до офіційного відкриття конкурсу, ставки України на перемогу змінилися.
Так, Швеції з ймовірністю в 44% прогнозують перемогу в нинішньому конкурсі. Друге місце в Рейтингу букмекерів займає співак з Фінляндії Käärijä з піснею Cha Cha Cha. Його шанс на перемогу становить 17%. Україна ж за оцінкою букмекерів має 7% на перемогу.
Дивіться відео, що говорять гурт TVORCHI про участь у Євробаченні:
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