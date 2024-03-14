Невпізнанний: у мережі з'явилося фото Джекі Чана, який сильно постарів

Кажуть, що Джекі Чан готується до нової, незвичної для нього ролі в кіно.

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Джекі Чан здивував постарілим виглядом / Колаж Главред, фото Instagram/jackiechan

Зірка бойовиків Джекі Чан, який у квітні відзначить своє 70-річчя, шокував шанувальників зовнішнім виглядом.

За інформацією tvbs.com.tw, артист здивував своїх фанів сивим волоссям і помітними ознаками старіння на фотографіях, які швидко поширилися в соціальних мережах.

Нещодавно відвідавши захід у Сичуані, Чан одягнувся у все чорне, демонструючи ознаки швидкого старіння. Проте, незважаючи на це, він зберігав живу поведінку і дух.

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Чим прославився Джекі Чан Джекі Чан - гонконгський актор, каскадер, кінорежисер, кінопродюсер, сценарист, постановник трюків і бойових сцен, співак, філантроп, майстер бойових мистецтв. Посол доброї волі ЮНІСЕФ. Кавалер ордена Британської імперії, головний режисер Чанчуньської кіностудії - найстарішої кіностудії в КНР, пише Вікіпедія.

Деякі кіноблогери припускають, що нинішня поява Чана є підготовкою до його майбутньої ролі у фільмі "Мо Шен Цзя Тін", присвяченому хворобі Альцгеймера.

Фото постарілого артиста можна подивитися тут:

У фільмі Чан зображує самотнього літнього чоловіка, що страждає на хворобу Альцгеймера, який помилково ідентифікує свого сина, але допомагає йому здійснити його мрії, створюючи зворушливу комедію.

За свою більш ніж шістдесятирічну кар'єру Чан знявся в багатьох бойовиках. Навіть із віком Чан зберігає свій професіоналізм, з'являючись щонайменше в одному фільмі щороку.

Нагадаємо, раніше український боксер В'ячеслав Узєлков розповів, що його проблеми зі здоров'ям залишили його рідних дітей абсолютно байдужими. "Як ви вважаєте, це нормально? Моя колишня так налаштувала дітей, що їм байдуже на все, що зі мною сталося", - написав обурений Узєлков, і опублікував архівне фото з сином і дочкою.

Раніше також Сурі Круз, 17-річна дочка Кеті Холмс і Тома Круза, була сфотографована так само, як її знаменита мати, коли вона збиралася на недільну прогулянку Нью-Йорком.

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