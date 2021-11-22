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Шуфутинський запланував концерт у Києві після відвідин Криму: як його "зустрінуть" прикордонники

22 листопада 2021, 18:51

Раніше російський шансоньє неодноразово відвідував окупований Росією Крим.

Михайло Шуфутинський планує виступити в Києві після відвідування Криму / Instagram

Співак Михайло Шуфутинський запланував концерт у Києві на весну 2022 року. На захід уже продаються квитки. Тим часом у Держприкордонслужбі України готові "відповідно зустріти" російського співака, який раніше часто їздив на окупований Кримський півострів.

У разі спроби артиста в’їхати на територію України, прикордонники діятимуть згідно з нормами законодавства, наголосив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

Спікер відомства зазначив, що прикордонна служба щодня з різних джерел збирає інформацію про осіб, які незаконно відвідували окупований півострів. У разі виявлення таких фактів громадянам України загрожуватиме адміністративна відповідальність, а іноземцям можуть заборонити в’їзд на територію держави.читайте такожМаксим Галкін провокує сепаратизм та підтримує окупацію - СБУ

"У разі появи таких людей на кордоні, зокрема з використанням випереджувальної інформації, що вони могли незаконно бути в Криму, проводиться додаткова перевірка, в результаті якої може бути заборонено в’їзд в Україну, якщо будуть підтверджені факти", – сказав Демченко.

Він додав, що у відкритих джерелах є достатньо інформації, як і коли Шуфутинський відвідував окупований Крим.

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Нагадаємо, Служба безпеки заборонила в'їзд російському співаку Філіпу Кіркорову в Україну на три роки через висловлювання на підтримку незаконної анексії Криму Росією. Заборона почала діяти 7 червня цього року. Це сталося після скандалу, коли спочатку Мінкульт вніс Кіркорова до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України, а потім за поданням СБУ прибрав його з цього списку.

Раніше президент України Володимир Зеленський відповів на петицію телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка про повну заборону концертів артистів з Росії до повернення окупованих Криму і Донбасу. Глава держави дав доручення Кабміну, РНБО та СБУ проаналізувати цю петицію та дослідити можливість посилення відповідальності за порушення закону про гастролі російськими артистами.

"Чорний" список Мінкульту за останніми даними містить імена 208 осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

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Михайло Шуфутинський анексія Криму російські артисти новини України Росія
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