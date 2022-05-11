Маріупольця Бєднякова звинуватили у зраді: "Щоб не "зрадити своє місто" потрібно зрадити країну"

Андрія Бєднякова звинуватили у зраді Маріуполя / instagram.com/biedniakov

Український телеведучий і мандрівник Андрій Бєдняков, родом з Маріуполя, на своїй сторінці в Instagram засудив парад на 9 травня, організований рашистами в його рідному місті.

За цей пост він отримав безліч гнівних коментарів і звинувачень у зраді... від росіян, які, очевидно, вже вважають українське місто російською територією.

Пропащим рашистам Бєдняков відповів просто, але жорстко - вони занадто рано святкують перемогу, і він особисто ніколи не зрадить свою Батьківщину - Україну.

"Вчора отримав повідомлення про те, що я зрадив своє місто. Зрадив своє місто, Карл!!! "Зрадник", "через 50 років приїдеш, якщо пробачимо" (писали люди з Росії). Дуже цікава логіка. Тобто: щоб не вважатися зрадником у деяких, потрібно зрадити інших. Щоб не "зрадити своє місто" потрібно зрадити свою країну. Ось на цій фотографії я дивлюся на Вас, писаки. Запам'ятайте: Я українець. І іншої Батьківщини у мене немає. А ті, хто зрадив країну і переметнувся туди, де дали трохи грошей і призначили заступником заступника голови голів, скажу: зрадники - ви! І за гроші Батьківщину не купиш.

І в Маріуполь ми повернемося. Як і в Херсон, Мелітополь , Бердянськ, Нову Каховку та інші міста нашої країни. Ми впевнені в цьому. І в цьому наша сила", - пише Бєдняков.

Андрія Бєднякова звинуватили у зраді Маріуполя / instagram.com/biedniakov

У коментарях ведучого підтримали шанувальники:

"100% так і буде! Ви - молодець! за нами Перемога і Правда!"

"Це чудові слова, все буде Україна ❤️"

"Маріуполь знову буде українським, якої б довжини георгіївська стрічка не була".

"Нехай вже переможе добро нарешті! ❤️"

"Настане день, і все стане на свої місця, обов'язково ! Тримаймося"

"Борітеся-поборете... Все буде Україна ❤️"

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