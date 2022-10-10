Серце розбите: Ротару відреагувала на ракетний обстріл України

Співачка Софія Ротару показала кадри з палаючого Києва.
Ракетні удари, які Росія завдала по багатьох українських містах, не залишили байдужою Софію Ротару.
Легендарна виконавиця на своїй сторінці в Instagram опублікувала кілька сторіс.
Софія Михайлівна розмістила фото, на яких відображені палаючі автомобілі, зруйновані будинки та інші сліди російських ракетних ударів по Києву та іншим українським містам.
В якості коментаря вона залишила на одному зі знімків смайл у вигляді розбитого серця.
Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.
Також ми повідомляли, що співачка Софія Ротару вперше відкрито висловилася з приводу війни Росії проти України. Співачка зізналася, що допомагає українським захисникам та їхнім родинам.
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