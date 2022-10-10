Відключення електрики та води: що відомо про руйнування після ракетних ударів РФ

РФ завдала ракетного удару по Україні / t.me/dsns_telegram/

У Києві та на території Київської області застосовують графіки аварійного відключення електропостачання внаслідок обстрілів Росією об'єктів критичної інфраструктури, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Внаслідок обстрілів російськими варварами об'єктів критичної інфраструктури столиці та області, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області. Частково обмежено електропостачання промислових клієнтів і частини побутових клієнтів Києва і всієї області", - написав він у своєму Telegram.

При цьому мер Києва підкреслив, що енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми.

Водночас Кличко додав, що Київводоканал працює в центрі столиці з ліквідації пошкодженої водопровідної мережі.

"Але тиск в мережі вже нормалізували і споживачам забезпечено водопостачання", – уточнив він.

Разом з тим за даними ДСНС, Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільська області залишилися без електропостачання внаслідок ворожих обстрілів у понеділок.

"Триває ліквідація наслідків ракетних обстрілів РФ. Внаслідок обстрілу сталося влучання по об'єктах критичної інфраструктури (переважно об'єкти енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж", - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram.

У повідомленні наголошується: "В результаті терористичної атаки загинули 9 осіб і травмовано 36 осіб".

За інформацією ДСНС, відсутнє електропостачання в 5 областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Харківська та Тернопільська. "На решті території України електропостачання порушено частково. До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис.осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС. Наслідки уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в понеділок вранці, 10 жовтня, російські терористи завдали масований ракетний удар по багатьох містах України.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов заявляв, що станом на 8: 45 відомо про 8 загиблих і 24 травмованих в результаті обстрілу в Шевченківському районі Києва.

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