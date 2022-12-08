Селін Діон страждає від рідкісного невиліковного захворювання - співачка скасовує концерти

Неврологічний розлад, який вразив виконавицю пісні My Heart Will Go On, зустрічається у однієї людини на мільйон.

Селін Діон підтвердила, що страждає невиліковною хворобою / instagram.com/celinedion

Канадська співачка Селін Діон підтвердила найстрашніші побоювання своїх фанатів у всьому світі - вона дійсно невиліковно хвора.

Проблеми зі здоров'ям у виконавиці пісні My Heart Will Go On почали підозрювати ще на початку цього року - допитливі шанувальники підрахували, що вона не з'являлася на публіці більше 200 днів поспіль: не відвідує публічні заходи, не показує свіжі фото і кілька разів відкладала світове турне.

Сьогодні на своїй сторінці в Instagram виклала відеозвернення до фанатів, в якому оголосила про нове перенесення концертів, та пояснила причину.

"Нещодавно у мене діагностували дуже рідкісний неврологічний розлад, який називається синдром ригідності, ним страждає 1 людина на мільйон. Хоча ми все ще вивчаємо цю рідкісну хворобу, тепер ми знаємо, що вона викликає всі мої спазми. На жаль, ці спазми впливають на кожен аспект мого повсякденного життя, іноді викликаючи труднощі під час ходьби і не дозволяючи мені використовувати свої голосові зв'язки, щоб співати так, як я звикла. Мені боляче говорити вам сьогодні, що я не готова відновити свій тур по Європі в лютому", - повідомила співачка.

Вона також зазначила, що їй боляче підводити своїх фанатів, проте вона змушена подбати про своє здоров'я, якщо хоче відновити концертну діяльність в майбутньому. Ліки від хвороби Діон не існує, проте є певні препарати і методики, які здатні призупинити прогресуючу недугу та полегшити страждання артистки.

"Щоб знову повернутися до вас, у мене немає іншого вибору, окрім як зосередитися на своєму здоров'ї в цей момент, і я сподіваюся, що я - на шляху до одужання. Це моя мета і я роблю все можливе, щоб відновити сили", - заявляє співачка.

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