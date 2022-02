Не з'являлася на публіці вже 260 днів: у Селін Діон підозрюють важке захворювання

У Селін Діон підозрюють важке захворювання / gettyimages.com

У зарубіжних ЗМІ почали поширюватися тривожні чутки про те, що виконавиця пісні My Heart Will Go On, канадська співачка Селін Діон страждає від невиліковної хвороби.

Такий висновок папараці зробили з трьох причин: з травня 2021 року Діон жодного разу не з'являлася на публіці; приблизно з цього ж періоду в її соціальних мережах стали з'являтися виключно старі фото і відео - жодного свіжого кадру; світове турне співачка перенесла в лютому 2021, тур по Америці - в січні 2022 року.

В обох випадках вона посилалася на погане самопочуття і протипоказання лікарів.

Восени 2021 року Селін Діон також скасувала кілька концертів через хворобливі судоми, які заважали їй виступати. Джерело, наближене до співачки заявляє, що вона дуже схудла, і лікарі не можуть знайти причину її хворобливого стану.

Шанувальники у всьому світі стурбовані здоров'ям 53-річної співачки. Інші ж припускають, що причиною її поганого самопочуття може бути не серйозна хвороба, а скорбота - в 2016 році помер чоловік і єдина любов Селін Діон Рене Анжеліл, втрату якого вона все ще оплакує.

Реклама

читайте такожІнопланетна блондинка в мереживах: Надя Дорофєєва в пікантному корсеті приголомшила фанатів

Раніше співачка Анна Седокова в багряній сукні показала, як чоловік, баскетболіст Яніс Тімма, пестить її оголені груди червоною трояндою.

Модель Демі Роуз в пін-ап образі ледь не впустила соковиті груди з червоного корсета. На фото дівчина грайливо посилає в камеру повітряні поцілунки і капризно надуває губки.

Інші цікаві новини: