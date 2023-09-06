Санса Старк знову на коні: Софі Тернер підтвердила своє розлучення

Зірка серіалу "Гра престолів" швидко втомилася від чуток, які стали з'являтися про її шлюб з Джо Джонасом.

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Софі Тернер підтвердила, що розлучається з Джо Джонасом / колаж: Главред, фото: instagram.com/sophiet

Акторка Софі Тернер і співак Джо Джонас стали найгарячішою темою для обговорення в таблоїдах - після 4 років разом зовні ідеальний шлюб артистів став тріщати і розповзатися по швах.

Подейкували, що це триває вже близько півроку, але у співака здали нерви, і він подав на розлучення. В цей же час Тернер нібито жила окремо від чоловіка та їх двох спільних дітей, турбота про яких повністю лягла на плечі Джонаса. І чим довше тривало мовчання подружжя, тим більше фантастичних деталей з'являлося про їх розставання.

Софі Тернер вирішила прийняти удар на себе, і зробила в Instagram заяву від імені їх обох - так, вона дійсно розлучається з Джо Джонасом, і це єдина правда, яка прозвучало в пресі. Чутки акторка коментувати не стала в надії, що шанувальники все ж почнуть поважати приватність їх сім'ї.

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"Заява від нас двох: "Після чотирьох прекрасних років шлюбу ми разом вирішили розірвати наш шлюб полюбовно. Є багато спекулятивних тем, чому, але насправді це спільне рішення. Ми щиро сподіваємося, що всі зможуть поважати наші бажання щодо конфіденційності для нас і наших дітей", - пише Софі Тернер.

Софі Тернер підтвердила, що розлучається з Джо Джонасом / instagram.com/sophiet

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