"Я однією ногою стою в могилі": у Лінди Євангелісти виявили рак грудей

Супермодель з "великої шістки" вже перенесла кілька операцій, і не має наміру здаватися.

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Лінда Євангеліста розповіла про рак молочної залози / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Канадська манекенниця італійського походження, одна з перших супермоделей Лінда Євангеліста була змушена закінчити кар'єру в 2016 році через невдалу косметичну процедуру, яка спотворила її обличчя.

У 2021 році вона наважилася явити свою нову зовнішність світу, який прийняв її з розпростертими обіймами - чарівність Лінди виявилася сильнішою за умовності світу моди. Проте нещастя в житті супермоделі на цьому не закінчилися.

В інтерв'ю для The Wall Street Journal Magazine Євангеліста вперше зізналася, що в 2018 році у неї виявили рак молочної залози. Після страшного діагнозу послідувала подвійна мастектомія.

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У липні 2022 року, після МРТ та біопсії, Лінда дізналася, що онкологія повернулася, і поширилася на грудні м'язи. "І я сказала лікарю: "Викопайте дірку в моїх грудях. Я не хочу, щоб це виглядало гарно. Я хочу, щоб ви провели розкопки. Я хочу побачити дірку в грудях". Ви розумієте мене? Я не помру від цього", - розповіла модель.

Вона також зазначила, що у неї погані показники онкотипу, що означає, що хвороба може повернутися в будь-який момент. "Я знаю, що однією ногою стою в могилі, але я в настрої святкувати", - підсумувала Лінда Євангеліста.

Раньше американський репер 50 Cent розбив голову жінці на своєму концерті - у гніві він запустив мікрофон в натовп, і потрапив в місцеву радіоведучу. Вона написала на зірку заяву в поліцію.

Також стало відомо, що після розлучення з Семом Асгарі Брітні Спірс стала підозрювати свого колишнього чоловіка у співпраці з її батьком. Співачка припускає, що Асгарі передавав йому інформацію про Бріт, яка могла допомогти контролювати її.

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