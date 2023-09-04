Зірка Гри престолів розлучається з чоловіком після 4 років шлюбу - ЗМІ

Джо Джонас вирішив розійтися з Софі Тернер через їхніх спільних дітей.

https://glavred.net/stars/zvezda-igry-prestolov-razvoditsya-s-muzhem-posle-4-let-braka-smi-10498144.html Посилання скопійоване

Софі Тернер і Джо Джонас розлучаються / колаж: Главред, фото: instagram.com/sophiet

Британська акторка Софі Тернер і американський співак Джо Джонас збираються розлучатися через 4 роки офіційного шлюбу. Про це повідомили інсайдери з близького оточення пари виданню TMZ.

За ідеальною картинкою в соціальних мережах, стверджує джерело, вже півроку ховається криза в родині артистів. Ініціатором розриву нібито став Джонас, який втомився самостійно виховувати двох малолітніх дочок, які з'явилися в шлюбі з Тернер. Джо піклується про них навіть під час концертних турів, в той час як Софі, за чутками, не рветься допомагати йому.

Співак вже отримав консультацію у адвокатів по шлюборозлучним процесам, і пара готується продати свій особняк в Майамі, який вони придбали лише рік тому.

відео дня

Що насправді відбувається в родині Тернер і Джонаса, достовірно невідомо нікому - подружжя не дає офіційних коментарів з цього приводу. Відомо лише, що папараці останнім часом "ловлять" Софі і Джо окремо один від одного і без обручок.

Софі Тернер та Джо Джонас одружилися у 2019 році, через два з половиною роки стосунків. У шлюбі народилися дві доньки - в 2020 і 2022 році.

Раніше італійська акторка і модель Моніка Беллуччі вперше розповіла про роман з Тімом Бертоном. В інтерв'ю для престижного глянцю вона зізналася в своїх почуттях до режисера і його творінь.

Також стало відомо, що Адель стало погано під час концерту у Лас-Вегасі. Співачку знайшли без свідомості за лаштунками. Вона знепритомніла через біль від загострення давньої хвороби.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.