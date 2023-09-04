Дами вперед: Джонні Депп висловився про роман з Дженною Ортегою

Фанати відчайдушно мріють побачити разом Венздей та капітана Джека Горобця.

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Роман Джонні Деппа та Дженни Ортеги - коммнтарій актора / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Голлівуд не спить. Зараз всі таблоїди дзвонять про новий зоряний роман, який нібито зав'язався між 60-річним актором Джонні Деппом і 20-річною старлеткою Дженною Ортегою. Багатьом ці чутки здаються максимально божевільним, але саме це і надає їм максимальної правдоподібності в очах шанувальників артистів.

"Уэнздей" Ортега відносини з капітаном Джеком Горобцем категорично заперечує, називає плітки про них смішними і безглуздими. Тепер ситуацію з молодою акторкою виданню NME прокоментував представник Деппа.

Так, на превеликий жаль фанатів, відносини між Джонні Деппом і Дженною Ортегою - просто фікція, стверджують у актора. Їх об'єднує лише те, що для обох стала знаковою в кар'єрі співпраця з режисером Тімом Бертоном.

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Більше того, представник капітана Джека Горобця переконаний, що той навіть не знайомий з Ортегою, а чутки про стосунки з дівчиною на 40 років молодшою за нього лише псують репутацію артиста.

"У Деппа немає ніяких особистих або професійних відносин з пані Ортегою. Він ніколи не зустрічався з нею і не розмовляв. Він не бере участі в жодному спільному з нею проєкті і не збирається", - повідомляється в офіційному коментарі.

Раніше ЗМІ повідомили, що у колишнього чоловіка Дженніфер Еністон новий роман з акторкою, яка значно молодша за нього - Джастін Теру вперше був помічений з жінкою після розлучення із зіркою "Друзів" в 2018 році.

Також стало відомо, що після розлучення з Семом Асгарі Брітні Спірс стала підозрювати свого колишнього чоловіка у співпраці з її батьком. Співачка припускає, що Асгарі передавав йому інформацію про Бріт, яка могла допомогти контролювати її.

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