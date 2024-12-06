З музикою в серці: топ-10 найкращих українських артистів та пісень 2024 року

Короткий зміст:
- Spotify визначив, яких українських зірок та які треки українці слухали у 2024 році
- До топ-10 увійшли і тріумфатори цього року, і новачки
2024 рік добігає кінця, а це для багатьох означає підбиття підсумків. Музичний сервіс Spotify підтримує цю традицію, і публікує свій Wrapped - список най-най за минулий рік.
Так уже відомо, які композиції та яких виконавців українці слухали найбільше у 2024 році. Топ-10 в обох категоріях вийшов вельми строкатим.
Тут є і досвідчені артисти, і зухвалі дебютанти, і несподівані повернення. Варто також зазначити, що однозначного жанрового фаворита також не виявилося: поп, реп, техно і балади - українці по-справжньому перейнялися творіннями вітчизняних зірок.
Топ-10 найпопулярніших українських артистів-2024
- Klavdia Petrivna
- KRBK
- "Скрябін"
- DOROFEEVA
- YakTak
- Валентин Стрикало
- KOLA
- SadSvit
- Jerry Heil
- Wellboy
Топ-10 українських треків-2024
- Alyona Alyona, Jerry Heil - Teresa & Maria
- Klavdia Petrivna - "Я тобі брехала"
- Klavdia Petrivna - "Знайди мене"
- Chico, Qatoshi, 100лиця - "Покохай мене"
- Dorofeeva, Lebiga - "А я все плакала"
- KRBK - "Крепче"
- Артем Пивоваров, Клавдія Петрівна - "Барабан"
- SadSvit, Структура Щастя - "Силуети"
- Wellboy, Parfeniuk - "Забий"
- Wellboy - "Додому"
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Що таке Spotify?
Spotify - музичний стрімінговий сервіс, що дає змогу прослуховувати музичні композиції, аудіокниги та подкасти. Доступний у вигляді веб-сайту, додатків для всіх основних операційних систем, смартфонів, смарт-пристроїв і медіасистем автомобілів. Є найбільшим і найпопулярнішим сервісом потокової трансляції музики у світі, повідомляє Вікіпедія.
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