З музикою в серці: топ-10 найкращих українських артистів та пісень 2024 року

Spotify показав, чия музика супроводжувала життя українців у цей непростий рік.

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Топ Spotify Україна - найпопулярніша музика-2024 / колаж: Главред, фото: pexels.com

Короткий зміст:

Spotify визначив, яких українських зірок та які треки українці слухали у 2024 році

До топ-10 увійшли і тріумфатори цього року, і новачки

2024 рік добігає кінця, а це для багатьох означає підбиття підсумків. Музичний сервіс Spotify підтримує цю традицію, і публікує свій Wrapped - список най-най за минулий рік.

Так уже відомо, які композиції та яких виконавців українці слухали найбільше у 2024 році. Топ-10 в обох категоріях вийшов вельми строкатим.

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Тут є і досвідчені артисти, і зухвалі дебютанти, і несподівані повернення. Варто також зазначити, що однозначного жанрового фаворита також не виявилося: поп, реп, техно і балади - українці по-справжньому перейнялися творіннями вітчизняних зірок.

Топ-10 найпопулярніших українських артистів-2024

Klavdia Petrivna KRBK "Скрябін" DOROFEEVA YakTak Валентин Стрикало KOLA SadSvit Jerry Heil Wellboy

Топ Spotify Україна - найпопулярніша музика-2024 / spotify.com

Топ-10 українських треків-2024

Alyona Alyona, Jerry Heil - Teresa & Maria Klavdia Petrivna - "Я тобі брехала" Klavdia Petrivna - "Знайди мене" Chico, Qatoshi, 100лиця - "Покохай мене" Dorofeeva, Lebiga - "А я все плакала" KRBK - "Крепче" Артем Пивоваров, Клавдія Петрівна - "Барабан" SadSvit, Структура Щастя - "Силуети" Wellboy, Parfeniuk - "Забий" Wellboy - "Додому"

Топ Spotify Україна - найпопулярніша музика-2024 / spotify.com

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Що таке Spotify? Spotify - музичний стрімінговий сервіс, що дає змогу прослуховувати музичні композиції, аудіокниги та подкасти. Доступний у вигляді веб-сайту, додатків для всіх основних операційних систем, смартфонів, смарт-пристроїв і медіасистем автомобілів. Є найбільшим і найпопулярнішим сервісом потокової трансляції музики у світі, повідомляє Вікіпедія.

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