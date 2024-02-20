Хто став найпопулярнішим українським артистом за версією Spotify

Музична стриммінгова платформа Spotify назвала українського артиста, якого в Україні прослухали найбільшу кількість разів. Ним виявилася українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва).
Її пісні на платформі Spotify українці слухали найчастіше. На своїй сторінці в Instagram Джеррі Хейл вже висловилася про такий несподіваний для неї успіх.
Представниця України на Євробаченні-2024 зізналася, що визнання кращою артисткою для неї - велика честь. Також вона подякувала своїм шанувальникам, які зробили це важливе досягнення в її кар'єрі можливим.
"Jerry Heil - найпопулярніша українська артистка на Spotify. Сказати, що я вражена, я вдячна, я щаслива - це так недостатньо! Дякую вам, це ви наслухали! Я просто неймовірно радію, що те, що відчуваю і пишу я, резонує в вас! Це найбільша в світі любов", - пише щаслива Шемаєва.
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