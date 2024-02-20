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Хто став найпопулярнішим українським артистом за версією Spotify

Анна Підгорна
20 лютого 2024, 22:50
Популярний музичний агрегатор визначив, чиї пісні стоять у плейлистах українців на повторі.
Jerry Heil
Spotify назвали українського артиста з найбільшою кількістю прослуховувань / колаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil, pexels.com

Музична стриммінгова платформа Spotify назвала українського артиста, якого в Україні прослухали найбільшу кількість разів. Ним виявилася українська співачка Jerry Heil (справжнє ім'я - Яна Шемаєва).

Її пісні на платформі Spotify українці слухали найчастіше. На своїй сторінці в Instagram Джеррі Хейл вже висловилася про такий несподіваний для неї успіх.

Представниця України на Євробаченні-2024 зізналася, що визнання кращою артисткою для неї - велика честь. Також вона подякувала своїм шанувальникам, які зробили це важливе досягнення в її кар'єрі можливим.

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"Jerry Heil - найпопулярніша українська артистка на Spotify. Сказати, що я вражена, я вдячна, я щаслива - це так недостатньо! Дякую вам, це ви наслухали! Я просто неймовірно радію, що те, що відчуваю і пишу я, резонує в вас! Це найбільша в світі любов", - пише щаслива Шемаєва.

Jerry Heil
Spotify назвали українського артиста з найбільшою кількістю прослуховувань / колаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil

Раніше українська співачка і музичний продюсер Наталія Могилевська прокоментувала третє заміжжя під час війни. Артистка заінтригувала фанатів змінами в сімейному стані.

Також ведучий Микита Добринін розповів про нову супутницю. Шоумен вперше після розлучення з блогеркою Дашею Квітковою відкрито заговорив про нову даму серця.

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