"Русня зґвалтувала наш дім": шеф-редактор Орла і Решки показала зруйнований рашистами житло в Ірпені

Рашисти розгромили і обікрали будинок Маші Суши - шеф-редактора Орла і Решки / instagram.com/masha_susha

Автор пісень і шеф-редактор тревел-шоу Орел і Решка Маша Суша показала руйнування і розгром, які залишили після себе рашистські загарбники в її будинку в Ірпені.

Вона показала серію відеороликів, в яких показала, як російські мародери понівечили її будинок.

" Русня зґвалтувала нашу домівку, обоссала, розтерла [кал-неценз.] по підлозі і поламала те, що не вдалося винести. Тошно. Але домівка хоча б встояла і не згоріла, у відмінності від багатьох наших сусідів…" - пише Маша.

Вона зняла зруйновані будинки її сусідів - десь проломлений дах, а десь відсутня частина стіни, від якихось будівель залишилося лише попелище. "Коли розумієш що в ціх домівках були люди… люди, які тримались за руки… Це жах… Я не знаю як росія відмиється від цієї крові і відмиється чи…"

Але дівчина вдячна Богу, що відбулася "малою кров'ю", адже справжня цінність, яку особливо гостро відчуваєш під час війни, не речі, а люди: "Русня "ОСВОБОДИЛА" наш дім… Мені сумно, що нас звільнили від багатьох речей, на які ми працювали роками... Але найцінніше міститься у мене не вдома, а у серці… Найголовніше - це то, що я ще маю кого тримати за руку і що у мене взагалі ці руки є".

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