Ектор Хіменес-Браво показав палаючий Кремль: "найсолодший сон кожного українця"

Ектор Хіменес-Браво показав палаючий Кремль / instagram.com/hectorjimenezbravo/

Ресторатор і кулінар Ектор Хіменес-Браво з початку вторгнення Росії в Україну підтримує українців як волонтерством, так і морально.

Цього разу ведучому "Майстер Шефа" приснився палаючий Кремль. Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Спимо і бачимо.. Я думаю це віщий сон", - написав Ектор у підписі до фото.

instagram.com/hectorjimenezbravo/

Раніше шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво закликав російських олігархів ліквідувати Путіна, поки вони не втратили весь свій статок.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво перервав подорож на батьківщину, щоб допомагати українським біженцям. За кілька днів до початку війни він полетів з мамою в Колумбію, де повинен був відпочивати мінімум місяць. Однак любов до країни, в якій він живе останній десяток років все ж пересилила.

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