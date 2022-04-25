Ектор Хіменес-Браво показав палаючий Кремль: "найсолодший сон кожного українця"

Кухар зазначив, що це скоро втілиться в реальність.
Ресторатор і кулінар Ектор Хіменес-Браво з початку вторгнення Росії в Україну підтримує українців як волонтерством, так і морально.
Цього разу ведучому "Майстер Шефа" приснився палаючий Кремль. Фото він опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Спимо і бачимо.. Я думаю це віщий сон", - написав Ектор у підписі до фото.
Раніше шеф-кухар і телеведучий Ектор Хіменес-Браво закликав російських олігархів ліквідувати Путіна, поки вони не втратили весь свій статок.
Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво перервав подорож на батьківщину, щоб допомагати українським біженцям. За кілька днів до початку війни він полетів з мамою в Колумбію, де повинен був відпочивати мінімум місяць. Однак любов до країни, в якій він живе останній десяток років все ж пересилила.
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