Ростом у Кіркорова: дорослий син Стоцької знову здивував схожістю на скандального співака

Російська співачка Анастасія Стоцька, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, показала свого дорослого сина, який як дві краплі води схожий на скандального співака-путініста Кіркорова.
Співачка знову потішила своїх фоловерів свіжим фото сина, який нещодавно відсвяткував свої 13 років. Як пишуть шанувальники артистки, яких цитує пропагандистський ресурс 7 днів, хлопчик надзвичайно схожий на Кіркорова в молодості.
Деякі навіть зазначили, що для своїх 13 років він дуже високий, прямо як путініст Кіркоров.
Хто така Анастасія Стоцька?
Анастасія Стоцька - українська та російська співачка й акторка, лауреатка театральної премії "Золота маска" за роль Флоренс Вассі в мюзиклі "Шахи" (2022).
В окуповані українські міста співачка приїжджала 2018 року разом з Олександром Буйновим, який гаряче підтримав кремлівську агресію щодо України, і Денисом Майдановим.
Артистка продовжує мовчати про війну в Україні, проте всіляко демонструє лояльність кремлівському режиму.
Анастасія Стоцька - останні новини по темі
Нагадаємо, нещодавно Анастасія Стоцька опублікувала фото своєї доньки Віри, яка вчиться грати на гітарі. Росіяни одразу ж помітили, наскільки дівчинка схожа і на самого Кіркорова, і на його доньку. Фанати співачки вже давно жартують над нею і привід у них дійсно є. Діти і справді дуже схожі між собою.
А також путініст Філіп Кіркоров розкрив правду, що не розлучається з Марго Овсянніковою через те, що побачив у ній талант і робить все, як і, свого часу, з Анастасією Стоцькою.
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