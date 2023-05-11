Ріанна назвала сина на честь відомого репера - і це не її чоловік

Скоро малюкові виповниться рік, але як звуть сина Ріанни стало відомо громадськості тільки зараз.

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Ріанна назвала сина Різзою на честь RZA з Wu-Tang Clan / instagram.com/badgalriri

Співачка і бізнесвумен барбадоського походження Ріанна в січні 2022 року шокувала громадськість новиною про свою вагітність. Вже в травні вона вперше стала мамою, і зараз чекає на другу дитину.

Незважаючи на те, що її першому синові з дня на день виповниться рік, Рірі ретельно приховувала ім'я малюка. Видання Daily Mail вдалося роздобути копію свідоцтва про народження первістка співачки, в якому значиться, що його назвали RZA Аthelston Mayers (Різза Ателастон Майерс).

Друге ім'я "Ателастон" і прізвище хлопчикові дісталися від його батька - американського репера Ракіма Ательстона Майерса, який виступає під сценічним псевдонімом ASAP Rocky. Що ж стосується його першого імені, то тут у шанувальників Ріанни почали виникати питання.

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RZA - псевдонім іншого американського репера, лідера хіп-хоп-гурту Wu-Tang Clan Роберта Фіцджеральда Діггза. Тепер в пресі гадають, чому Ріанна і ASAP Rocky вирішили назвати первістка на честь саме цього артиста, адже обоє батьків ніколи не були близькими друзями Діггза.

Стать другої дитини і її ім'я Рірі поки тримає в секреті. Зараз співачка перебуває на останніх термінах вагітності, про яку довгий час не здогадувалася навіть її команда.

Раніше британські таблоїди підтвердили розставання актриси Меган Фокс і репера Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) - красуня нібито з'їхала від нареченого, а він відривається, як холостяк.

Також стало відомо, що легендарна співачка Шер кинула бойфренда, музичного продюсера Олександра Едвардса, який молодший за неї на 40 років. Пара була разом з листопада 2022 року і навіть обговорювала заручини.

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