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Меган Фокс з'їхала від скандаліста-нареченого - ЗМІ

Дмитро Відоменко
3 травня 2023, 15:17 оновлено 3 травня, 15:17
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Меган Фокс і Machine Gun Kelly розлучилися, стверджують представники англійських таблоїдів.
Меган Фокс, Машин Ган Келлі
Меган Фокс і Machine Gun Kelly / колаж фото ua.depositphotos.com

36-річна відома американська актриса Меган Фокс вже деякий час не живе разом зі своїм скандально відомим нареченим Колсоном Бейкером (він же репер Machine Gun Kelly). Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

Вперше чутки про серйозний розлад між парою поширилися в лютому 2023 року. Тоді фанати припускали, що Бейкер зраджує коханій. Однак трохи пізніше вони обидва категорично заперечували невірність.

Трохи пізніше пару папараці сфотографували під час романтичної подорожі на Гаваї на початку квітня 2023-го. І Бейкер, і Фокс цілком собі весело проводили час на місцевих пляжах.

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Але нібито після того, як пара повернулася їх відпустки, у них у відносинах знову почалися "заморозки". Апофеозом цього став той факт, що Меган не відвідала багатоденну вечірку на честь 33-річчя Колсона.

За словами джерела з оточення пари, зараз Machine Gun Kelly поводиться приблизно як самотній чоловік в самому соку.

"Вдома завжди є люди, багато − дівчата, а на вулиці маса машин, як в ті дні, коли він був з Меган", — підсумував Інсайдер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що американська співачка барбадоського Походження Ріанна через 5 місяців після народження первістка показала соковиті сідниці в танці крупним планом.

До того американська супермодель і одна з найкрасивіших жінок планети Емілі Ратаковскі прийшла на вечірку у відвертій сукні - Рибальській сітці і спокусливому бікіні.

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