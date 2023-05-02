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Співачка Шер розлучилася з коханим, який молодший за неї на 40 років

Дмитро Відоменко
2 травня 2023, 22:25 оновлено 2 травня, 22:26
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Легендарна співачка Шер розійшлася з бойфрендом Олександром Едвардсом, який молодший за неї на 40 років
Шер, Олександр Едвардс
Шер та Олександр Едвардс / скріншот з відео та ua.depositphotos.com/

Легендарна американська співачка Шер (справжнє ім'я ‒ Шерілін Саркісян-Боно-Оллмен) розійшлася з бойфрендом - музичним продюсером Олександром Едвардсом. Про це повідомляє американський портал-таблоїд TMZ з посиланням на джерела, близькі до пари.

Повідомляється, що Шер і її колишній Едвардс, який на 40 років молодший за співачку, порвали остаточно. Але сама співачка нібито не хоче зізнаватися в цьому публічно. І поки невідомо, що розлучило пару і хто був ініціатором розриву.

До слова, буквально недавно, в грудні минулого року Шер навіть натякнула на заручини з Едвардсом. І навіть показала фото каблучки з великим діамантом. Але потім близькі друзі пари спростували чутки про те, що закохані готуються до весілля.

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Нагадаємо, раніше Шер (справжнє ім'я – Шерілін Саркісян) пояснила, чому закрутила роман з музичним продюсером Олександром Едвардсом (адже вона старша за нього рівно 40 років - 76 проти 30).

До того рідкісними фотографіями старшого красеня-сина поділився український футболіст, тренер і політичний діяч Андрій Шевченко. Нещодавно Джордану виповнилося 18 років.

Також стало відомо, що радянська і грузинська співачка Тамара Гвердцителі втратила маму-одеситку. Артистка важко переживає її смерть, через що її власне психічне і фізичне здоров'я сильно похитнулося.

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