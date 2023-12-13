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Вирішив не соромитися: "втікач" Іван Дорн зібрався випускати російськомовний альбом

Дмитро Відоменко
13 грудня 2023, 18:14
Відомий український музикант Іван Дорн готується до випуску альбому під назвою Dorndom-з піснями російською мовою.
Дорн, Росія
Іван Дорн записав "російський" альбом вже давно, але зібрався випускати тільки зараз / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український попспівак і кумир просунутих хіпстерів Іван Дорн (який, однак, з початком повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну перебуває за кордоном і на батьківщину ‒ ні ногою) вирішив випустити свій черговий російськомовний альбом (під назвою Dorndom). Відео з процесу зведення платівки він виклав на своєму Telegram-каналі.

"Скоро буде", - російською вимовив співак на відео.

Альбом Дорн записав ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну і планував випустити у травні 2022 року. Зі зрозумілих причин, тоді артист випуск скасував і навіть говорив, що взагалі не буде випускати російські пісні. Але, як видно, зараз Дорн згадав свій найголовніший хіт "Стицамен", вірніше, шляг-рядок з нього "Ге треба соромитися", і злукавив.

відео дня

Більш того, артист залишив у себе в каналі посилання на російське медіа, яке анонсувало вихід його альбому.

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Нагадаємо, раніше співак Іван Дорн, який заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.

В інтерв'ю проекту "Говорячі голови" він заявив, що продовжить говорити російською. Зірка вважає, що мова ні в чому не винна. Хоча він розуміє всіх, хто переходить на українську і каже, що це прекрасно.

До того артист також прокоментував чутки про поширювану російськими пропагандистами інформацію, згідно з якою, Дорн згоден виступати в Росії за великі гонорари. За словами співака, він навчився не реагувати на такі чутки і навіть не хоче витрачати часу на виправдання.

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