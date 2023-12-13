Вирішив не соромитися: "втікач" Іван Дорн зібрався випускати російськомовний альбом

Відомий український музикант Іван Дорн готується до випуску альбому під назвою Dorndom-з піснями російською мовою.

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Іван Дорн записав "російський" альбом вже давно, але зібрався випускати тільки зараз / колаж Главред, фото УНІАН

Відомий український попспівак і кумир просунутих хіпстерів Іван Дорн (який, однак, з початком повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну перебуває за кордоном і на батьківщину ‒ ні ногою) вирішив випустити свій черговий російськомовний альбом (під назвою Dorndom). Відео з процесу зведення платівки він виклав на своєму Telegram-каналі.

"Скоро буде", - російською вимовив співак на відео.

Альбом Дорн записав ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну і планував випустити у травні 2022 року. Зі зрозумілих причин, тоді артист випуск скасував і навіть говорив, що взагалі не буде випускати російські пісні. Але, як видно, зараз Дорн згадав свій найголовніший хіт "Стицамен", вірніше, шляг-рядок з нього "Ге треба соромитися", і злукавив.

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Більш того, артист залишив у себе в каналі посилання на російське медіа, яке анонсувало вихід його альбому.

Нагадаємо, раніше співак Іван Дорн, який заборонили в'їзд до РФ на 50 років через те, що співак став на захист України і засудив звірячий напад Росії на Україну, став на захист російськомовних українців.

В інтерв'ю проекту "Говорячі голови" він заявив, що продовжить говорити російською. Зірка вважає, що мова ні в чому не винна. Хоча він розуміє всіх, хто переходить на українську і каже, що це прекрасно.

До того артист також прокоментував чутки про поширювану російськими пропагандистами інформацію, згідно з якою, Дорн згоден виступати в Росії за великі гонорари. За словами співака, він навчився не реагувати на такі чутки і навіть не хоче витрачати часу на виправдання.

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